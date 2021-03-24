20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро

Евро U21 разделен на два этапа. Первый начинается 25 марта: это групповая стадия, каждая команда сыграет по три матча. Второй (плей-офф) стартует 31 мая и продлится до 6 июня.

Молодежный чемпионат Европы – это всегда собрание классных игроков. Часть из них скоро будет определять европейский футбол. Некоторых вы даже, возможно знаете, потому что прямо сейчас за них грызутся ваши любимые топ-клубы. Вот двадцатка сильных. В них мы не включили футболистов из России. Потому что про русских у нас есть отдельный текст ниже.

Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»

Франция