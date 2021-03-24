Евро-2021
Футбол
Эдуардо Камавинга
Уссем Ауар
Сандро Тонали
Марк Кукурелья
Рикки Пуч
Гонсало Вильяр
#Евро-2021 #Футбол #Эдуардо Камавинга #Уссем Ауар #Гонсало Вильяр #Марк Кукурелья #Рикки Пуч #Сандро Тонали
20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
вчера, 21:39
Евро U21 разделен на два этапа. Первый начинается 25 марта: это групповая стадия, каждая команда сыграет по три матча. Второй (плей-офф) стартует 31 мая и продлится до 6 июня.
Молодежный чемпионат Европы – это всегда собрание классных игроков. Часть из них скоро будет определять европейский футбол. Некоторых вы даже, возможно знаете, потому что прямо сейчас за них грызутся ваши любимые топ-клубы. Вот двадцатка сильных. В них мы не включили футболистов из России. Потому что про русских у нас есть отдельный текст ниже.
Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»
Франция
К 18 годам он накопил более 1 млн евро, но все еще живет в родительском доме – это помогает ему не зазвездиться.
В детстве из-за поражений бесился и дрался с мамой – та отвела его к психиатру.
Отклонил предложение «Челси» ради стабильной игры в любимом «Марселе».
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подарил Ауару BMW за 150-й матч в составе. Но он отказался, потому что не любит шиковать.
Ушел из «Лиона» в «Ниццу» по совету мамы – та думала, что плохо начинать карьеру в большом клубе.
Англия
Он был самым молодым дебютантом в истории сборной Англии: 18 лет и 135 дней.
Уехал на просмотр в «Норвич», не сказав родителям. Играет там уже больше 7 лет.
Первый игрок в истории «Арсенала» Арсена Венгера, который родился позже назначения Венгера.
Португалия
В дебютном сезоне в «Спортинге» идет на первом месте в списке бомбардиров.
В одном из первых интервью сказал, что ненавидит «Спортинг». Хотя сам играл в его академии.
Германия
В 14 лет подписал контракт с Nike на 10 млн долларов.
Италия
В 20 лет гоняет за основу «Милана» и получает прозвище «Новый Пирло».
Испания
Называет Пуйоля своим кумиром и даже отрастил кудряшки в его честь.
Недавно Куман при всей команде обвинил его в сливе информации из раздевалки «Барсы».
Ушел из «Эльче» в «Рому» только из-за звонка Франческо Тотти.
Голландия
Canal+ говорит, что в январе он почти перешел в «Ливерпуль».
В дебютном матче в старте «Аякса» оформил хет-трик. Ему было 20 лет. Сейчас в «Брюгге».
Румыния
Отказал «Челси» ради работы с Роналду в «Ювентусе» – в Серии А сыграл с ним минуту.
Хорватия
В 19 лет капитанил в родном «Хайдуке». Хотел отыграть еще год, но руководство продало его в «Лилль».
Исландия
Мечтает о «Манчестер Юнайтед». Уже общался с Сульшером по поводу будущего перехода.
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