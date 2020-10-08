Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
Франция – Украина, 7:1. Одним из героев стал 17-летний Эдуардо Камавинга. Вышел в старте и забил через 9 минут – самый молодой автор гола для Франции за 106 лет.
Камавинга – звезда уже в своем возрасте. Его хотят «Реал», «ПСЖ» и другие топы. Мало кто знает, что всю карьеру определил один несчастный случай.
Дом семьи сгорел в пожаре – отец сразу же сказал Камавинге, что их жизнь зависит от него
Камавинга родился в Анголе, но когда ему был всего год родители перевезли всю семью во Францию. Дальше – типичная история для все эмигрантов. Они пробивались через бедность и безработицу, переезжали из города в город, пока не обосновались в пригороде Ренна.
Покупать новый дом для семьи Камавинги было очень дорого, поэтому родители просто купили участок, а жилье строили сами – помогали соседи и родственники, которые специально приехали во Францию из Африки.
Камавинга начал играть в футбол, когда ему было шесть лет. Пять сезонов он числился в обычной футбольной школе. А в 2013-м, когда ему исполнилось 11, на него обратил внимание «Ренн». Быстрому переходу в систему клубу помешало семейное несчастье – из-за неисправности электросети сгорел их дом.
Тогда же у Камавинги состоялся важный разговор с отцом, который предопределил его карьеру:
«В день, когда сгорел наш дом, отец сказал мне: «Сын, сейчас мы будем отдавать все наши силы на восстановление имущества. Ты должен понимать: на тебя возложены наши надежды, ты сейчас должен помочь нам восстановиться. Возможно, футбол поможет тебе в этом». В тот день я пообещал отцу, что стану классным футболистом».
Семья Камавинги заново отстраивала дом. В этом ей помогали соседи, друзья, одноклассники Камавинги и их родителей. Его детский тренер потом помог с мебелью – подарил то, что было у него на даче. Сам Эдуардо Камавинга, конечно, помогал в стройке, но большую часть времени уделял тренировкам.
«Ренн» не стал ждать, когда он получит французское гражданство (из-за затяжки в восстановлении документов), и так позвал в академию. Ангола же отсылала ему приглашения в основную сборную, когда Камавинге было 15. Но тот отказывался.
В ноябре-2019 он получил гражданство – в этот же день его позвали во французскую молодежку. На тот момент 15-летний игрок отпраздновал это одним твитом.
Камавинга объясняет отличную форму любовью к дзюдо. Ради семьи он параллельно получает образование
В детстве Эдуардо занимался дзюдо, и оно ему нравилось больше. Мама отдала его на футбол, когда ему было шесть – и тот еще три года совмещал его с борьбой. Детские тренеры из «Драпо-Фужер» говорили, что в том возрасте он был физически значительно крепче, чем его сверстники.
Слова Николаса Мартинаса, который работал с Камавингой в «Драпо» и помогал его семье после пожара:
«Реакция Эдуардо была значительно лучше, чем у его сверстников. Он был быстрее и сильнее. Когда я спросил у его родителей, в чем секрет, они сразу сказали мне про дзюдо. Я сразу понял, в чем его преимущество: когда все мои маленькие игроки только привыкали к нагрузкам, Эдуардо их без проблем переносил и был развитее их».
Что еще говорили о Камавинге:
- Бывший директор академии «Ренна» Ланди Шовен: «Эдуардо – замечательный парень. У него никогда не было проблем с дисциплиной. Целеустремленный парень. Он всегда знал, к чему хочет прийти».
- Тоже Шовен: «Камавинга был первым игроком своего возраста, который запрашивал у тренерского штаба записи игр. Когда у него начались проблемы с приводящими мышцами, он начал изучать анатомию тела – чтобы правильно ухаживать за организмом».
- Жюльен Стефан: «Некоторые игроки просто играют в футбол. Для Камавинги футбол – партия в шахматы, он досконально изучает эту игру. У него есть цель стать лучшим игроком мира. Однажды он рассказал мне, что пообещал это отцу. Это похвально для его возраста».
Еще про помощь семье: отец Камавинги тогда подчеркнул, что футбол – лучший способ добиться успеха. Но Камавинга развивается во всех направлениях. На следующий день после дебюта в Лиге 1 он пошел в школу. Сейчас уже закончил ее и заочно поступил в местный университет – на экономическую специальность.
«Я футболист. Но после карьеры я хотел бы сосредоточиться на чем-то очень важном и полезном. В этом плане образование мне точно не повредит».