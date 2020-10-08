Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом

Дом семьи сгорел в пожаре – отец сразу же сказал Камавинге, что их жизнь зависит от него

Камавинга родился в Анголе, но когда ему был всего год родители перевезли всю семью во Францию. Дальше – типичная история для все эмигрантов. Они пробивались через бедность и безработицу, переезжали из города в город, пока не обосновались в пригороде Ренна.

Покупать новый дом для семьи Камавинги было очень дорого, поэтому родители просто купили участок, а жилье строили сами – помогали соседи и родственники, которые специально приехали во Францию из Африки.

Камавинга начал играть в футбол, когда ему было шесть лет. Пять сезонов он числился в обычной футбольной школе. А в 2013-м, когда ему исполнилось 11, на него обратил внимание «Ренн». Быстрому переходу в систему клубу помешало семейное несчастье – из-за неисправности электросети сгорел их дом.

Тогда же у Камавинги состоялся важный разговор с отцом, который предопределил его карьеру:

«В день, когда сгорел наш дом, отец сказал мне: «Сын, сейчас мы будем отдавать все наши силы на восстановление имущества. Ты должен понимать: на тебя возложены наши надежды, ты сейчас должен помочь нам восстановиться. Возможно, футбол поможет тебе в этом». В тот день я пообещал отцу, что стану классным футболистом».