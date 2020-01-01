Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
ПСЖ
Париж
Подписаться
Сайт
psg.fr
Страна
Франция
Стадион
Парк де Пренс
Тренер
Томас Тухель
Т. Тухель
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
#Лига 1
30 апреля, 19:00
Хесе сыграл минуту за «ПСЖ», но все равно стал чемпионом
#Хесе
02 мая, 11:38
Конец сезона во Франции: «ПСЖ» готов играть за рубежом, «Лион» хочет в ЛЧ, все ждут рекордного ТВ-контракта
#Лига 1
29 апреля, 17:10
На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
26 апреля, 13:33
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля, 11:52
Ему всего 16 лет, но уже: контракт с Nike, 2,5 млн подписчиков в инстаграме, миллионная зарплата в «ПСЖ»
#Хави Симонс
31 марта, 18:12
Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
13 марта, 18:19
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
#ПСЖ
12 марта, 01:50
Показать еще