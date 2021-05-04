Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним никогда не проигрывает, но звезды клуба его ненавидят
«ПСЖ» никогда не проигрывал при Куйперсе. «Ман Сити» выиграл только раз
Бьорн Куйперс – главный судья ответного матча между «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Первую игру «Ман Сити» выиграл со счетом 2:1, но назначение этого арбитра меняет многие расклады в этой паре. Мы посмотрели по Transfermarkt судейскую статистику Бьорна Куйперса в играх с участием «ПСЖ» и «Ман Сити».
Результаты «ПСЖ»: три победы и три ничьи.
✔️ «Барселона» – 4:1
✔️ «РБ Лейпциг» – 3:0
➖ «Наполи» – 1:1
➖ «Челси» – 2:2
➖ «Барселона» – 1:1
✔️ «Динамо» К – 4:1
Результаты «Ман Сити»: победа, две ничьи, два поражения.
➖ «Порту» – 0:0
✖️ «Тоттенхэм» – 0:1
✔️ «Боруссия» М – 4:0
➖ «Рома» – 1:1
✖️ «Бавария» – 1:3
В этом сезоне Куйперс судил по одной игре «ПСЖ» и «Ман Сити». «ПСЖ» при нем разгромил «Барселону» в гостевом матче со счетом 4:1. «Манчестер Сити» сыграл нулевую ничью с «Порту». Всего Куйперс отработал восемь матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21. Был даже на игре «Боруссии» Д и «Зенита» (2:0).
Игрок «ПСЖ» обзывал Куйперса из-за удаления. Он судил почти все ключевые игры клуба
Если Куйперс судит «ПСЖ», то обычно попадает на топ-матч. Единственная игра без ключевого значения была еще в 2012-м. Тогда «ПСЖ» разгромил киевское «Динамо» (4:1) в первом матче группового этапа. Потом выиграл еще четыре игры и спокойно вышел из группы. Дальше Куйперс судил четыре игры плей-офф и важнейший матч группы сезона-2018/19 «Наполи» – «ПСЖ» (1:1).
Отсюда и скандалы. В 2013-м «ПСЖ» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). Не проиграл, но вылетел из Лиги чемпионов. Тогда «ПСЖ» особо не протестовал, а в 2015-м психовал даже после прохода. Ответная игра с «Челси» перешла в дополнительное время, где решающий гол забил Тиаго Силва. Куйперс в том матче удалил Златана Ибрагимовича.
Защитник «ПСЖ» Серж Орье сразу выставил видео, где назвал Куйперса сукиным сыном. «ПСЖ» даже отстранил Орье, а тот извинялся: «Прошу прощения у всех официальных лиц за мою реакцию. Моя страсть к футболу и моя травма привели к реакции, которой нет места в футболе. Арбитры выполняют не самую простую работу. Мне жаль».
Отдельная история – отношения Неймара и Куйперса. После матча «ПСЖ» и «Наполи» Неймар рассказывал о спорах с Куйперсом: «Судья сказал мне то, чего ему не следовало говорить. Это было неуважительно. Я не хочу повторять то, что он мне сказал. Однако кто-то наверху должен что-то делать. Он не может вести себя так неуважительно».
Тогда в «ПСЖ» еще работал Томас Тухель. Он критиковал Куйперса за незафиксированный офсайд и момент с возможным пенальти на Бернате. К критике подключался даже владелец «ПСЖ». Неймар обижался на Куйперса и по матчам сборных. Куйперс судил игру Бразилии и Коста-Рики, где против Неймара фолили. Тогда Неймар получил желтую карточку за споры.
Даже в этом сезоне Неймар бесился из-за Куйперса, когда тот судил разгромную игру «Барселоны» и «ПСЖ». Неймар пропускал матч из-за травмы, поэтому быстро отреагировал на назначение пенальти в ворота «ПСЖ». Написал в твиттере: «Какой же смех этот пенальти». Потом пересмотрел повтор и быстро стер твит.
Куйперс занимается супермаркетами. Они приносят ему основной доход
Куйперс – судья из Нидерландов. Ему 48 лет. За пределами футбола занимается бизнесом – развивает сеть супермаркетов и парикмахерскую. Куйперс рассказывал: «Предпринимательство всегда увлекало меня. Было очевидно, что я продолжу семейный бизнес. Хотя дедушка, открывший магазин еще в 1937 году, советовал этого не делать».
Бьорн Куйперс владел тремя супермаркетами C1000 в родном городе. Потом сеть C1000 перекупила Jumbo. Куйперс сохранил часть бизнеса и остался соучредителем сети супермаркетов Jumbo в Нидерландах. Она связана со спортом через спонсорство гонщика Макса Ферстаппена из Формулы 1. Логотип Jumbo мелькал на шлеме Ферстаппена во время гонок.
Куйперс изучал бизнес-администрирование еще в университете. Все развитие бизнеса он сводит к родному городу Олдензал. Там открыл парикмахерскую, там же находятся и супермаркеты. Магазины под владением Куйперса называются Jumbo Kuipers. На него работают около 300 сотрудников. Куйперс знает почти всех по именам – и сам часто заходит в магазины.
В 2016 году его магазин стал лучшим в Нидерландах из сети Jumbo. Получил такую похвалу: «Был на голову выше остальных». AS подсчитывал в 2018-м, что на стороннем бизнесе Бьорн Куйперс заработал более 12 миллионов евро. В среднем работа с супермаркетами приносит ему по 2-3 миллиона евро в год. Это намного больше, чем футбольные доходы Куйперса.
Еще в 2020-м Куйперс мог завершить карьеру. Перенос Евро-2020 повлиял на его работу и в этом сезоне. Куйперс уже вошел в официальный список главных судей турнира. За карьеру он судил финалы еврокубков и европейские Суперкубки. И даже отвечал на сообщение Леонида Слуцкого, которого перепутал с другим человеком. Слуцкий писал ему о моменте из матча РПЛ.