Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним никогда не проигрывает, но звезды клуба его ненавидят

В этом сезоне Куйперс судил по одной игре «ПСЖ» и «Ман Сити». «ПСЖ» при нем разгромил «Барселону» в гостевом матче со счетом 4:1. «Манчестер Сити» сыграл нулевую ничью с «Порту». Всего Куйперс отработал восемь матчей Лиги чемпионов сезона-2020/21. Был даже на игре «Боруссии» Д и «Зенита» (2:0).

Игрок «ПСЖ» обзывал Куйперса из-за удаления. Он судил почти все ключевые игры клуба

Если Куйперс судит «ПСЖ», то обычно попадает на топ-матч. Единственная игра без ключевого значения была еще в 2012-м. Тогда «ПСЖ» разгромил киевское «Динамо» (4:1) в первом матче группового этапа. Потом выиграл еще четыре игры и спокойно вышел из группы. Дальше Куйперс судил четыре игры плей-офф и важнейший матч группы сезона-2018/19 «Наполи» – «ПСЖ» (1:1).

Отсюда и скандалы. В 2013-м «ПСЖ» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). Не проиграл, но вылетел из Лиги чемпионов. Тогда «ПСЖ» особо не протестовал, а в 2015-м психовал даже после прохода. Ответная игра с «Челси» перешла в дополнительное время, где решающий гол забил Тиаго Силва. Куйперс в том матче удалил Златана Ибрагимовича.