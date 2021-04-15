Русский судья Лапочкин отстранен на три месяца. До этого он проходил полиграф и фигурировал в деле по Латвии

Лапочкин наказан за матч из 2018-го. Его вина вскрылась из-за чужого телефона

Сергей Лапочкин получил отстранение на 90 дней. УЕФА принял такое решение, служба коммуникаций РФС все подтвердила. Она же рассказала, что Лапочкин подозревается в нарушении трех статей Дисциплинарного регламента.

«СЭ» подробно разъяснил нарушения со стороны Лапочкина. Перед игрой отборочного этапа Лиги Европы «Вентспилс» – «Бордо» (0:1) на Лапочкина вышли люди, которые предложили ему повлиять на исход игры. Матч прошел летом 2018 года.

Лапочкин не рассказал об этом футбольным чиновникам. Именно за это он сейчас получает бан, который предусмотрен по регламенту. «Бордо» в том сезоне выиграл у латвийского «Вентспилса» и ответный матч – 2:1. Потом команда играла в одной группе с «Зенитом».

Единственный гол в первой игре «Бордо» забил прямым ударом со штрафного: