Русский судья Лапочкин отстранен на три месяца. До этого он проходил полиграф и фигурировал в деле по Латвии
Лапочкин наказан за матч из 2018-го. Его вина вскрылась из-за чужого телефона
Сергей Лапочкин получил отстранение на 90 дней. УЕФА принял такое решение, служба коммуникаций РФС все подтвердила. Она же рассказала, что Лапочкин подозревается в нарушении трех статей Дисциплинарного регламента.
«СЭ» подробно разъяснил нарушения со стороны Лапочкина. Перед игрой отборочного этапа Лиги Европы «Вентспилс» – «Бордо» (0:1) на Лапочкина вышли люди, которые предложили ему повлиять на исход игры. Матч прошел летом 2018 года.
Лапочкин не рассказал об этом футбольным чиновникам. Именно за это он сейчас получает бан, который предусмотрен по регламенту. «Бордо» в том сезоне выиграл у латвийского «Вентспилса» и ответный матч – 2:1. Потом команда играла в одной группе с «Зенитом».
Единственный гол в первой игре «Бордо» забил прямым ударом со штрафного:
Sport24 пишет, что о ситуации первыми рассказали латвийские власти. Они ведут расследование по делам «Вентспилса». В телефоне одного из фигурантов дела обнаружилась переписка с Лапочкиным. Ее получил УЕФА – дальше последовало это решение.
По матчам «Вентспилса» и «Бордо» почти не было скандальных новостей. За «Вентспилс» в ответной игре забил нигериец Аделеке Акиньеми. SudQuest вспоминал о нем именно через этот факт. «Вентспилс» тогда искал Акиньеми – он исчез и не выходил на связь.
За «Бордо» в первом матче играл Пабло. Сейчас этот защитник выходит в РПЛ за «Локомотив». Перед теми играми «Бордо» вел переговоры с «Краснодаром» о трансфере Пабло. Уже в 2021 году «Краснодар» подтверждал, что это было.
В России Лапочкин проходил проверку на полиграфе. То дело тоже было из-за Латвии
Мы на «Голе» единственный раз подробно вспоминали Лапочкина летом 2020 года. Тогда он обвинялся в ставках на спорт. Те разбирательства тоже начались в Латвии. Там местная полиция якобы временно задерживала Павла Стипиди – бывшего судью.
Стипиди и Лапочкин подозревались в сговоре и в том, что они делали ставки на количество карточек в международных матчах. Эту историю подробно рассказывал Metaratings. Сейчас она недоступна, но осталась на других источниках (тут и тут).
В России Лапочкин сразу прошел проверку на полиграфе. И продолжил работу. Павел Стипиди позже рассказывал, что в Латвии никогда не был. «Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным – хорошим арбитром, который сейчас отлично работает, – чушь полная».
Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды
Информация о том расследовании появилась после игры «Спартака» и «Локомотива». Лапочкин тогда удалил Доменико Тедеско (это еще не было нормой), а еще принял спорные решения по моментам с пенальти. Нобель Арустамян писал, что оно не связано со ставками.
Позиция Лапочкина потом была такой: «Я знаком с Павлом Александровичем Стипиди, но как я понял, он никогда в Латвии не был. Я был, но очень давно. Обсуждался какой-то набор имен, небылица. Чем больше накручивалось, тем больше становилось понятно, что это бред».
Дальше крупных скандалов с участием Лапочкина не было, но оставалось обращение о проверке на полиграфе. 15 сентября 2020 года с такой просьбой вышло «Динамо». Клуб насчитал кучу ошибок в его работе, но РФС жестко ответил: судейство было безупречным, полиграфа не будет.
Transfermarkt посчитал, что Лапочкин отработал 15 матчей в этом сезоне РПЛ. В них он показал 83 желтые карточки и одну прямую красную. Еще назначил 11 пенальти. Последним матчем РПЛ для Лапочкина пока остается игра «Ахмата» и «Арсенала» 17 марта 2021 года.