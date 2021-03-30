Кубок африканских наций
Футбол
Кот-д'Ивуар
Эфиопия
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#Кубок африканских наций #Футбол #Кот-д'Ивуар #Эфиопия

Судья из Ганы заменил судью с ковидом, но сам упал в обморок за десять минут до конца игры

22 минуты назад

Матч отбора Кубка африканских наций между Кот-д’Ивуаром и Эфиопией прервался за десять минут до конца. Главному судье из Ганы Чарльзу Булу стало плохо. Он медленно с помощью футболистов шел за помощью к медперсоналу, но не выдержал и упал на газон. 

Медики оказали судье первую помощь и унесли его на носилках. И скорая увезла Булу в больницу. Пока неизвестно, какое сейчас у него состояние.

К этому моменту Кот-д’Ивуар побеждал 3:1, и с заменой судьи возникли проблемы. Дело в том, что единственный человек, который мог заменить Булу, оказался судья из Кот-д’Ивуара. Но помощник Булу Гилберт Черуйот из Кении закончил игру, счет не изменился. 

И обе команды квалифицировались на турнир, который пройдет в Камеруне.

Чарльз Булу не должен был судить этот матч. Изначально на игре работал другой судья, но он сдал положительный тест на ковид. 

Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям

В 2016-м Чарльз Булу на полгода отстранялся как судья Премьер-лиги Ганы – он назначил в одной игре два спорных пенальти. 

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