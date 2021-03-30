Судья из Ганы заменил судью с ковидом, но сам упал в обморок за десять минут до конца игры

Матч отбора Кубка африканских наций между Кот-д’Ивуаром и Эфиопией прервался за десять минут до конца. Главному судье из Ганы Чарльзу Булу стало плохо. Он медленно с помощью футболистов шел за помощью к медперсоналу, но не выдержал и упал на газон.

Медики оказали судье первую помощь и унесли его на носилках. И скорая увезла Булу в больницу. Пока неизвестно, какое сейчас у него состояние.