Судья из Ганы заменил судью с ковидом, но сам упал в обморок за десять минут до конца игры
Матч отбора Кубка африканских наций между Кот-д’Ивуаром и Эфиопией прервался за десять минут до конца. Главному судье из Ганы Чарльзу Булу стало плохо. Он медленно с помощью футболистов шел за помощью к медперсоналу, но не выдержал и упал на газон.
Медики оказали судье первую помощь и унесли его на носилках. И скорая увезла Булу в больницу. Пока неизвестно, какое сейчас у него состояние.
К этому моменту Кот-д’Ивуар побеждал 3:1, и с заменой судьи возникли проблемы. Дело в том, что единственный человек, который мог заменить Булу, оказался судья из Кот-д’Ивуара. Но помощник Булу Гилберт Черуйот из Кении закончил игру, счет не изменился.
И обе команды квалифицировались на турнир, который пройдет в Камеруне.
Чарльз Булу не должен был судить этот матч. Изначально на игре работал другой судья, но он сдал положительный тест на ковид.
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В 2016-м Чарльз Булу на полгода отстранялся как судья Премьер-лиги Ганы – он назначил в одной игре два спорных пенальти.