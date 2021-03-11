Данди Юнайтед
Футбол
Нигерия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Данди Юнайтед #Футбол #Нигерия

Синоним оскорбления «идиот» – название клуба «Данди Юнайтед». Это популярный сленг в Нигерии

2 часа назад

Твиттер «Данди Юнайтед»

В 2010-м BBC показал документалку о нигерийском Лагосе. Один из его жителей сказал такую фразу: «Чтобы выживать в этом городе, нужно быть умным. Если ты Данди Юнайтед, то тебя тут быстро научат».

BBC никак не объяснил, а при чем здесь вообще шотландский клуб «Данди Юнайтед». Оказывается, в Нигерии это уже давно устойчивое выражение: синоним к словам «тупой», «идиот», «дурак».

Шотландец нигерийского происхождения Юванде вспоминает:

«Постоянно в детстве слышал это выражение. «Да ты просто Данди Юнайтед!», «Не будь как Данди Юнайтед» и т.д. Обычно так говорят об идиотах и неудачниках».

The Guardian провел расследование, откуда в Нигерии (а это больше 200 млн жителей) взялось такое устойчивое выражение. Сам «Данди Юнайтед» ничего не ответил по этому поводу.

Есть три версии, откуда пошло выражение. Самая правдоподобная – «Данди Юнайтед» поехал в 70-е в тур к африканским любителям и невероятно плохо играл 

Самая популярная версия в интернете связана с чемпионатом мира среди юношей 1989 года, который проходил в Шотландии. Нигерия провела все свои четыре матча на стадионе в Данди и в четвертьфинале проиграла будущему чемпиону – Саудовской Аравии.

Есть мнение, что фанаты «Данди Юнайтед» как-то не нравились нигерийцам. Или же кто-то затроллил их, сказав, что «Данди Юнайтед» на местном сленге – оскорбление. Эта версия распространена, но не сильно убедительна.

Потому что была найдена реклама противомалярийного средства из 80-х, в котором выражение в духе «Не будь Данди Юнайтед» уже употребляется. И многие нигерийцы сами до сих пор не понимают, откуда это вообще взялось.

dpa / global look press

«Когда я был ребенком, то гораздо чаще слышал это выражение. Оно чуть мягче, чем прямо сказать «Ты идиот». Часто мы просто говорим «Данди». А в ответ можно сказать «Данди Юнайтед». Так твое оскорбление звучит уже лучше и убедительнее».

Другая версия связана с полуфиналом Кубка чемпионов сезона-1983/84. Тогда «Данди Юнайтед» победил в первой игре 2:0. И много нигерийцев поставили на проход «Данди» в финал. Но «Рома» в ответном матче победила 3:0. После чего все в Нигерии стали смеяться над теми, кто хотел легко заработать.

Эту версию подтверждает еще один житель Глазго с нигерийскими корнями:

«Тогда футболисты «Данди» вели себя как идиоты – постоянно отдавали мяч сопернику, ничего не могли придумать. В Нигерии очень злились на футболистов, люди проигрывали деньги».

Но и это не последняя версия. В 1972 году «Данди Юнайтед» устраивал выставочные игры с командами из Западной Африки. Все зрители ждали крутой игры, но «Данди» провел пять матчей за 16 дней и был очень плохо готов против любительских команд.

ZUMAPRESS / global look press

Главный ужас – поражение от нигерийских любителей 1:4. Одна из местных газет потом вышла с заголовком: «Не возвращайтесь». Всех бесило, что профессионалы сыграли так плохо, а тренер «Данди Юнайтед» и вовсе не хотел футболистов вести в Африку – заставило руководство. Футболисты же раздавали интервью, где жаловались на плохие условия – клопов в номерах и дикие пробки.

А один игрок вообще выдал, что в аэропорту его встречали «стервятники и гиены». И это тоже вызвало скандал – газеты в Нигерии требовали проводить расследования и продолжать выяснять, почему команда из Европы выдала у них второсортный футбол.

По версии The Guardian, это наиболее правдоподобная версия – в газетах так часто и долго ругали «Данди Юнайтед», что это в итоге вошло в общее употребление. 

Еще по теме
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Данди Юнайтед
#Футбол
#Нигерия