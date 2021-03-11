Синоним оскорбления «идиот» – название клуба «Данди Юнайтед». Это популярный сленг в Нигерии

В 2010-м BBC показал документалку о нигерийском Лагосе. Один из его жителей сказал такую фразу: «Чтобы выживать в этом городе, нужно быть умным. Если ты Данди Юнайтед, то тебя тут быстро научат».

BBC никак не объяснил, а при чем здесь вообще шотландский клуб «Данди Юнайтед». Оказывается, в Нигерии это уже давно устойчивое выражение: синоним к словам «тупой», «идиот», «дурак».

Шотландец нигерийского происхождения Юванде вспоминает:

«Постоянно в детстве слышал это выражение. «Да ты просто Данди Юнайтед!», «Не будь как Данди Юнайтед» и т.д. Обычно так говорят об идиотах и неудачниках».

The Guardian провел расследование, откуда в Нигерии (а это больше 200 млн жителей) взялось такое устойчивое выражение. Сам «Данди Юнайтед» ничего не ответил по этому поводу.