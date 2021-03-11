Синоним оскорбления «идиот» – название клуба «Данди Юнайтед». Это популярный сленг в Нигерии
В 2010-м BBC показал документалку о нигерийском Лагосе. Один из его жителей сказал такую фразу: «Чтобы выживать в этом городе, нужно быть умным. Если ты Данди Юнайтед, то тебя тут быстро научат».
BBC никак не объяснил, а при чем здесь вообще шотландский клуб «Данди Юнайтед». Оказывается, в Нигерии это уже давно устойчивое выражение: синоним к словам «тупой», «идиот», «дурак».
Шотландец нигерийского происхождения Юванде вспоминает:
«Постоянно в детстве слышал это выражение. «Да ты просто Данди Юнайтед!», «Не будь как Данди Юнайтед» и т.д. Обычно так говорят об идиотах и неудачниках».
The Guardian провел расследование, откуда в Нигерии (а это больше 200 млн жителей) взялось такое устойчивое выражение. Сам «Данди Юнайтед» ничего не ответил по этому поводу.
Есть три версии, откуда пошло выражение. Самая правдоподобная – «Данди Юнайтед» поехал в 70-е в тур к африканским любителям и невероятно плохо играл
Самая популярная версия в интернете связана с чемпионатом мира среди юношей 1989 года, который проходил в Шотландии. Нигерия провела все свои четыре матча на стадионе в Данди и в четвертьфинале проиграла будущему чемпиону – Саудовской Аравии.
Есть мнение, что фанаты «Данди Юнайтед» как-то не нравились нигерийцам. Или же кто-то затроллил их, сказав, что «Данди Юнайтед» на местном сленге – оскорбление. Эта версия распространена, но не сильно убедительна.
Потому что была найдена реклама противомалярийного средства из 80-х, в котором выражение в духе «Не будь Данди Юнайтед» уже употребляется. И многие нигерийцы сами до сих пор не понимают, откуда это вообще взялось.
«Когда я был ребенком, то гораздо чаще слышал это выражение. Оно чуть мягче, чем прямо сказать «Ты идиот». Часто мы просто говорим «Данди». А в ответ можно сказать «Данди Юнайтед». Так твое оскорбление звучит уже лучше и убедительнее».
Другая версия связана с полуфиналом Кубка чемпионов сезона-1983/84. Тогда «Данди Юнайтед» победил в первой игре 2:0. И много нигерийцев поставили на проход «Данди» в финал. Но «Рома» в ответном матче победила 3:0. После чего все в Нигерии стали смеяться над теми, кто хотел легко заработать.
Эту версию подтверждает еще один житель Глазго с нигерийскими корнями:
«Тогда футболисты «Данди» вели себя как идиоты – постоянно отдавали мяч сопернику, ничего не могли придумать. В Нигерии очень злились на футболистов, люди проигрывали деньги».
Но и это не последняя версия. В 1972 году «Данди Юнайтед» устраивал выставочные игры с командами из Западной Африки. Все зрители ждали крутой игры, но «Данди» провел пять матчей за 16 дней и был очень плохо готов против любительских команд.
Главный ужас – поражение от нигерийских любителей 1:4. Одна из местных газет потом вышла с заголовком: «Не возвращайтесь». Всех бесило, что профессионалы сыграли так плохо, а тренер «Данди Юнайтед» и вовсе не хотел футболистов вести в Африку – заставило руководство. Футболисты же раздавали интервью, где жаловались на плохие условия – клопов в номерах и дикие пробки.
А один игрок вообще выдал, что в аэропорту его встречали «стервятники и гиены». И это тоже вызвало скандал – газеты в Нигерии требовали проводить расследования и продолжать выяснять, почему команда из Европы выдала у них второсортный футбол.
По версии The Guardian, это наиболее правдоподобная версия – в газетах так часто и долго ругали «Данди Юнайтед», что это в итоге вошло в общее употребление.