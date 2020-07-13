РФС проверил арбитра Лапочкина на детекторе лжи

Лапочкина обвинили в причастности к ставкам на спорт, что запрещено судьям.

В матче «Спартак» – «Локомотив» арбитр удалил Доменико Тедеско.

«Лапочкин уже прошел проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки РФС сообщит дополнительно», – сказал председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.