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«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 6 августа

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В четвертом туре РПЛ «Краснодар» примет московский «Локомотив». Матч пройдет на стадионе «Краснодар».

  • Игра состоится в субботу, 6 августа.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Небольшим фаворитом матча считается «Краснодар». На его победу можно поставить за 2,56. Победа «Локомотива» оценивается в 2,84. Ничья – 3,86.

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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Рамирес 78'
Олусегун 84'
Олусегун 90'
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»

  • «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:50.
  • Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Краснодар» финишировал четвертым в прошлом сезоне РПЛ, «Локомотив» – шестым. «Краснодар» начал чемпионат с ничьи, поражения и победы, у «Локо» – две ничьи и поражение 0:5 от «Зенита».

Команды сыграли 22 матча в РПЛ – «Локомотив» выиграл 12 из них, а «Краснодар» – семь. Забили мячей почти одинаково – у «Локомотива» 31, а у «Краснодара» 27.

Последний раз «Локомотив» выигрывал в Краснодаре в 2016 году. При этом на новой арене он еще не побеждал – четыре поражения и ничья.

Дисквалифицированный на прошлый матч Черников вернется играть за «Краснодар». Кайо травмирован. Выход Сорокина и Кривцова – под вопросом.

У «Локо» встречу пропустит получивший красную карточку в Санкт-Петербурге Баринов. Фассон и Жемалетдинов не играют из-за травм, а Бека-Бека уже покинул клуб.

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Источник:
«Гол»
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02 августа, 23:28

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