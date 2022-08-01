«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 6 августа
В четвертом туре РПЛ «Краснодар» примет московский «Локомотив». Матч пройдет на стадионе «Краснодар».
- Игра состоится в субботу, 6 августа.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- Небольшим фаворитом матча считается «Краснодар». На его победу можно поставить за 2,56. Победа «Локомотива» оценивается в 2,84. Ничья – 3,86.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:50.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
«Краснодар» финишировал четвертым в прошлом сезоне РПЛ, «Локомотив» – шестым. «Краснодар» начал чемпионат с ничьи, поражения и победы, у «Локо» – две ничьи и поражение 0:5 от «Зенита».
Команды сыграли 22 матча в РПЛ – «Локомотив» выиграл 12 из них, а «Краснодар» – семь. Забили мячей почти одинаково – у «Локомотива» 31, а у «Краснодара» 27.
Последний раз «Локомотив» выигрывал в Краснодаре в 2016 году. При этом на новой арене он еще не побеждал – четыре поражения и ничья.
Дисквалифицированный на прошлый матч Черников вернется играть за «Краснодар». Кайо травмирован. Выход Сорокина и Кривцова – под вопросом.
У «Локо» встречу пропустит получивший красную карточку в Санкт-Петербурге Баринов. Фассон и Жемалетдинов не играют из-за травм, а Бека-Бека уже покинул клуб.
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