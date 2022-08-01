«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 6 августа

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:50.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Краснодар» финишировал четвертым в прошлом сезоне РПЛ, «Локомотив» – шестым. «Краснодар» начал чемпионат с ничьи, поражения и победы, у «Локо» – две ничьи и поражение 0:5 от «Зенита».

Команды сыграли 22 матча в РПЛ – «Локомотив» выиграл 12 из них, а «Краснодар» – семь. Забили мячей почти одинаково – у «Локомотива» 31, а у «Краснодара» 27.

Последний раз «Локомотив» выигрывал в Краснодаре в 2016 году. При этом на новой арене он еще не побеждал – четыре поражения и ничья.

Дисквалифицированный на прошлый матч Черников вернется играть за «Краснодар». Кайо травмирован. Выход Сорокина и Кривцова – под вопросом.

У «Локо» встречу пропустит получивший красную карточку в Санкт-Петербурге Баринов. Фассон и Жемалетдинов не играют из-за травм, а Бека-Бека уже покинул клуб.