«Локомотив» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля
«Локомотив» и «Ростов» встретятся во втором туре нового сезона РПЛ-2022/23. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.
- Матч состоится в воскресенье, 24 июля.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- По версии букмекеров, «Локомотив» – небольшой фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,62. Победа «Ростова» – 2,95.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:55.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
«Локомотив» – занял шестое место в прошлом сезоне РПЛ. «Ростов» финишировал на девятом. В первом туре нового сезона «Локо» сыграли вничью 1:1 с «Пари НН», а «Ростов» с таким же счетом отыграл с «Динамо» в Москве.
«Локомотив» и «Ростов» сыграли 56 матчей в РПЛ между собой. Подавляющее большинство побед на счету «Локомотива» – 32. «Ростов» выигрывал в четыре раза реже (восемь побед). Два матча прошлого сезона выиграли ростовчане – 4:1 и 2:1.
«Локомотиву» не поможет травмированный надолго Рифат Жемалетдинов. У «Ростова» под вопросом выход на поле Евгения Чернова.
После этого тура «Локо» встретится в гостях с «Зенитом», а «Ростов» проведет первый домашний матч – против «Химок».