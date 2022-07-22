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«Локомотив» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля

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«Локомотив» и «Ростов» встретятся во втором туре нового сезона РПЛ-2022/23. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.

  • Матч состоится в воскресенье, 24 июля.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • По версии букмекеров, «Локомотив» – небольшой фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,62. Победа «Ростова» – 2,95.

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Локомотив
Москва
-:-
Ростов
Ростов-на-Дону

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

  • «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:55.
  • Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Локомотив» – занял шестое место в прошлом сезоне РПЛ. «Ростов» финишировал на девятом. В первом туре нового сезона «Локо» сыграли вничью 1:1 с «Пари НН», а «Ростов» с таким же счетом отыграл с «Динамо» в Москве.

«Локомотив» и «Ростов» сыграли 56 матчей в РПЛ между собой. Подавляющее большинство побед на счету «Локомотива» – 32. «Ростов» выигрывал в четыре раза реже (восемь побед). Два матча прошлого сезона выиграли ростовчане – 4:1 и 2:1.

«Локомотиву» не поможет травмированный надолго Рифат Жемалетдинов. У «Ростова» под вопросом выход на поле Евгения Чернова.

После этого тура «Локо» встретится в гостях с «Зенитом», а «Ростов» проведет первый домашний матч – против «Химок».

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Источник:
«Гол»
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