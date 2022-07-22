«Локомотив» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 17 июля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 19:55.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Локомотив» – занял шестое место в прошлом сезоне РПЛ. «Ростов» финишировал на девятом. В первом туре нового сезона «Локо» сыграли вничью 1:1 с «Пари НН», а «Ростов» с таким же счетом отыграл с «Динамо» в Москве.

«Локомотив» и «Ростов» сыграли 56 матчей в РПЛ между собой. Подавляющее большинство побед на счету «Локомотива» – 32. «Ростов» выигрывал в четыре раза реже (восемь побед). Два матча прошлого сезона выиграли ростовчане – 4:1 и 2:1.

«Локомотиву» не поможет травмированный надолго Рифат Жемалетдинов. У «Ростова» под вопросом выход на поле Евгения Чернова.

После этого тура «Локо» встретится в гостях с «Зенитом», а «Ростов» проведет первый домашний матч – против «Химок».