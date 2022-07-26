«Зенит» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на РПЛ: 30 июля
Центральным в третьем туре РПЛ станет матч между «Зенитом» и «Локомотивом». Он состоится в Санкт-Петербурге.
- Игра пройдет в субботу, 30 июля.
- Начало – в 17:30 по московскому времени.
- Букмекеры считают фаворитом «Зенит» – на его победу в матче можно поставить за 1,4. Ничья – 5,65, на победу сработает коэффициент 9,0.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 17:00.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
«Зенит» набрал четыре очка после двух туров, сыграв вничью с «Химками» и разгромив «Крыльев Советов». У «Локомотива» два очка из-за двух ничьих с «Пари НН» и «Ростовом».
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат, а «Локомотив» стал шестым.
«Зенит» и «Локомотив» сыграли 54 матча в РПЛ. По победам впереди «Зенит» (17-14), он также забил на шесть голов больше соперника (66-60). «Локомотив» не может обыграть «Зенит» с осени 2019-го (три ничьи и два поражения).
В двух последних матчах на «Газпром Арене» против «Локомотива» «Зенит» досрочно становился чемпионом России.
«Зенит», вероятно, не помогут Мантуан и Караваев, также в прошлом туре травмировался Далер Кузяев. «Локомотив» обойдется без травмированного Жемалетдинова и дисквалифицированного Бека-Бека.