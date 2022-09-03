Где смотреть матч «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча РПЛ, 4 сентября 2022 года

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Матч ТВ проведет прямую трансляцию игры «Спартак» – «Зенит». Эфир стартует уже в 19:00 по Москве – за час до официального времени начала матча.

Матч «Спартак» – «Зенит» можно смотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

«Спартак» и «Зенит» возглавляли таблицу перед началом восьмого тура РПЛ. «Зенит» опережает «Спартак» на одно очко. До этого команды встречались в игре за Суперкубок России.