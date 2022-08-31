Чтобы собрать все наклейки альбома Panini к ЧМ-2022, надо потратить 62 000 рублей – подсчеты с учетом вероятности повторок и даже помощи друзей
Компания Panini традиционно к каждому чемпионату Европы и мира выпускает наклейки с изображениями игроков. Следующий – ЧМ-2022 в Катаре. На сайте Panini они есть в продаже.
BBC (ресурс заблокирован в России) озаботился подсчетом: сколько придется потратить денег, чтобы заполнить альбом полностью. Есть два варианта:
Первый – самый везучий, который едва ли когда-либо возможен. Это если все наклейки соберутся прямо с первого раза.
- В пачке пять наклеек, она стоит 0,9 фунта.
- Для заполнения альбома нужно 670 наклеек.
- Тогда понадобится 134 пачки по пять наклеек. И на это будет потрачено 120 фунтов.
- Это почти 8500 в рублях.
Второй – гораздо более вероятный. Профессор Пол Харпер из Школы математики Кардиффского университета еще перед ЧМ-2018 разработал формулу с минимально вероятным количеством дубликатов наклеек.
n (ln ( n ) + γ) (где γ = постоянная Эйлера = 0,557)
- По ней в среднем при заполнении альбома потребуется купить 4832 наклейки или 967 упаковок.
- А это уже обойдется в 870 фунтов.
- На рубли – в 61 тысячу.
- На ЧМ-2018 стоимость была бы меньше, так как пачка наклеек стоила 0,8 фунта.
Харпер также подсчитал, что если задействовать десять друзей и меняться с ними наклейками, то каждый из них заполнит альбом примерно за 247 фунтов (17 тысяч рублей).
Что он говорил о вероятности: «Первая купленная вами наклейка не будет дубликатом. Вероятность того, что вторая наклейка, которую вы получите, окажется новой, составляет 681/682 (99,85%). У третьей наклейки есть шанс 680/682 (99,7%) стать новой и так далее».
Еще один любопытный момент от Харпера: «Чтобы собрать только последние 19 наклеек для книги, вам все равно потребуется купить 483 пачки или половину от общего количества ожидаемых пачек. Иными словами, когда осталось собрать 19 наклеек, вы все равно прошли лишь только половину пути».
А эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр напомнил, что недостающие наклейки можно купить напрямую у Panini – это способно сэкономить до 150 фунтов (около 10 тысяч рублей).
Харпер же подсчитывал и возможную стоимость заполнения альбома на Евро-2016. Она бы составила 374 фунта. Там на 12 команд меньше, но наклеек даже больше – 680. Это говорит о стоимости пачек с наклейками – тогда они обходились в 0,5 фунта.