Чтобы собрать все наклейки альбома Panini к ЧМ-2022, надо потратить 62 000 рублей – подсчеты с учетом вероятности повторок и даже помощи друзей

Второй – гораздо более вероятный. Профессор Пол Харпер из Школы математики Кардиффского университета еще перед ЧМ-2018 разработал формулу с минимально вероятным количеством дубликатов наклеек.

n (ln ( n ) + γ) (где γ = постоянная Эйлера = 0,557)

По ней в среднем при заполнении альбома потребуется купить 4832 наклейки или 967 упаковок.

А это уже обойдется в 870 фунтов.

На рубли – в 61 тысячу.

На ЧМ-2018 стоимость была бы меньше, так как пачка наклеек стоила 0,8 фунта.

Харпер также подсчитал, что если задействовать десять друзей и меняться с ними наклейками, то каждый из них заполнит альбом примерно за 247 фунтов (17 тысяч рублей).

Что он говорил о вероятности: «Первая купленная вами наклейка не будет дубликатом. Вероятность того, что вторая наклейка, которую вы получите, окажется новой, составляет 681/682 (99,85%). У третьей наклейки есть шанс 680/682 (99,7%) стать новой и так далее».