Наклейки Panini придумали итальянцы, которых бесили марки. Сейчас это компания с доходом в 650 млн фунтов в год

После успешной продажи карточек братья задумались о печати небольшой футбольной коллекции. Изначально братья Панини позаботились о комфортном альбоме – они чуть ли не вручную нарисовали его – после этого отнесли альбом в типографию. Дальше, когда задумку поддержали в Модене и близлежащих регионах, Панини загорелись идеей еще больше и расписали бизнес-план сразу на несколько лет. С 1960-го они ежегодно выпускали по одному альбому.

Вот несколько фактов о первых альбомах Panini:

1. Первый альбом посвящен Серии А. На его обложке был нападающий «Милана» Нильс Лидхольм.

В первый год Panini напечатали 15 миллионов карточек. Суммарная выручка с их продажи дошла до 10 миллионов долларов.

2. Изначально это были альбомы с карточками – коллекционеры должны были самостоятельно вклеивать их. Первый альбом с наклейками появился в 1971 году.

3. Изображение защитника и капитана «Интера» Бруно Больчи было первым, которое напечатали на наклейке.

4. Джузеппе Панини обожал кроссворды – он под псевдонимом «Рыцарь» придумывал их для нескольких итальянских журналов. Так на логотипе Panini появился рыцарь.

Панини всегда гордились тем, что запустили семейный бизнес. Через 3 года после создания компании к Джузеппе и Бенито Панини присоединились еще два брата – Умберто и Франко. Через два года в бухгалтерии компании работали две сестры. Мама семейства Панини некоторое время помогала сыновьям с финансами.

До 1970 года по наклейкам Panini сходили с ума только на территории Италии. С ЧМ-1970 (первый международный турнир, под который Panini выпустила альбом) – по всему миру. Единственный минус: тот альбом не завезли на продажу в Великобританию. После бума наклеек английские редакции специально попросили Panini выпустить несколько миллионов пакетиков с карточками (по пять штук в каждой) чисто для продажи в Англии.

The Sun предполагает, что ежегодно Panini поднимает на своем бизнесе более 650 миллионов фунтов. Не ударил по нему даже переход на цифровые платформы. Panini популярны до сих пор среди всех возрастов. А элемент коллекционирования успешно переняли разработчики видеоигр.