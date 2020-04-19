Наклейки Panini придумали итальянцы, которых бесили марки. Сейчас это компания с доходом в 650 млн фунтов в год
Обычное явление: перед стартом любого крупного футбольного турнира Panini выпускает альбом с наклейками, и мир накрывает огромная волна: купить лишний пакетик, продать ненужные, обменяться с другими людьми.
Panini – семейный бизнес. Два брата из Италии открыли компанию, потому что им просто хотелось разнообразить коллекции. И довели ее до уровня мирового гиганта.
Все началось с продаж нескольких пакетиков карточек, теперь – контракты с ФИФА и УЕФА
История началась в 1960-м. Тогда братья Панини – Джузеппе и Бенито – фанатели от коллекционирования, как и от футбола. Панини ездили по всей Италии, заезжали в Испанию, Францию, Бельгию и Германию и обязательно привозили из каждого региона футбольные марки. Но марки немного раздражали их. Они мялись, были слишком маленькие, а коллекционеры зачем-то делали огромные и толстые альбомы для их хранения – очень непрактично.
Небольшой капитал достался им в наследство. Поэтому они покупали не особо прибыльные коллекции, грамотно рекламировали их на рынке и спихивали с небольшой наценкой. В 1960-м к ним попали футбольные карточки – одна миланская типография купила аж три партии, но не продала целиком ни одной – братья взялись и за них. По привычной схеме они распродали их за несколько дней. С того момента эти карточки приезжали не в Милан, а в Модену (родина Панини), где на них был спрос.
Позже братья Панини объяснили секрет отличной продажи карточек. В Модене у них было два газетных киоска. Вместе со спортивными газетами они предлагали покупателям карточки – так они набирали популярность.
После успешной продажи карточек братья задумались о печати небольшой футбольной коллекции. Изначально братья Панини позаботились о комфортном альбоме – они чуть ли не вручную нарисовали его – после этого отнесли альбом в типографию. Дальше, когда задумку поддержали в Модене и близлежащих регионах, Панини загорелись идеей еще больше и расписали бизнес-план сразу на несколько лет. С 1960-го они ежегодно выпускали по одному альбому.
Вот несколько фактов о первых альбомах Panini:
1. Первый альбом посвящен Серии А. На его обложке был нападающий «Милана» Нильс Лидхольм.
В первый год Panini напечатали 15 миллионов карточек. Суммарная выручка с их продажи дошла до 10 миллионов долларов.
2. Изначально это были альбомы с карточками – коллекционеры должны были самостоятельно вклеивать их. Первый альбом с наклейками появился в 1971 году.
3. Изображение защитника и капитана «Интера» Бруно Больчи было первым, которое напечатали на наклейке.
4. Джузеппе Панини обожал кроссворды – он под псевдонимом «Рыцарь» придумывал их для нескольких итальянских журналов. Так на логотипе Panini появился рыцарь.
Панини всегда гордились тем, что запустили семейный бизнес. Через 3 года после создания компании к Джузеппе и Бенито Панини присоединились еще два брата – Умберто и Франко. Через два года в бухгалтерии компании работали две сестры. Мама семейства Панини некоторое время помогала сыновьям с финансами.
До 1970 года по наклейкам Panini сходили с ума только на территории Италии. С ЧМ-1970 (первый международный турнир, под который Panini выпустила альбом) – по всему миру. Единственный минус: тот альбом не завезли на продажу в Великобританию. После бума наклеек английские редакции специально попросили Panini выпустить несколько миллионов пакетиков с карточками (по пять штук в каждой) чисто для продажи в Англии.
The Sun предполагает, что ежегодно Panini поднимает на своем бизнесе более 650 миллионов фунтов. Не ударил по нему даже переход на цифровые платформы. Panini популярны до сих пор среди всех возрастов. А элемент коллекционирования успешно переняли разработчики видеоигр.
Впервые наклейки появились в игре, сделанной EA под Евро-2008 (там нужно было побеждать в отдельном режиме и собирать альбом). Сейчас нечто подобное представляет из себя режим Ultimate Team в FIFA – когда ты собираешь команду, приобретая за виртуальную валюту отдельных игроков.
Компания Panini захватила все главные виды спорта
Изначально Panini печатала наклейки к чемпионату Италии, дальше она подписала контракт с ФИФА и с УЕФА. Это позволило компании выйти на все международные и национальные чемпионаты.
Самый популярный альбом среди коллекционеров – к ЛЧ. Альбомы, посвященные локальным лигам, на других рынках встречаются реже. Как правило, Panini печатает их лишь для той страны, где проводится отдельный чемпионат. В России, например, редко встретишь наклейки с игроками Бундеслиги, АПЛ и т.д.
Panini – это не только про футбол. Еще с прошлого тысячелетия компания печатала наклейки с игроками НБА, НХЛ, НФЛ, попадались даже коллекции про молодежные чемпионаты.
К 2020-му Panini открыла офисы более чем в 120 странах. Сейчас в них трудятся более 1200 сотрудников. Panini постепенно переключилась со спорта – сейчас есть коллекции с героями мультиков Disney (в компании очень гордятся этим сотрудничеством), фильмов Marvel, персонажами из игры Fortnite и т.д.
Люди рассчитывали примерные стоимости полных альбомов, создавали алгоритмы и много путешествовали ради недостающих наклеек
Несколько историй:
• Британский болельщик Дорон Клемер с 1986 года посещает все крупные международные соревнования. Ради обмена наклейками перед ЧМ-1986 он отправился в Лиссабон и провел на вокзале две недели (жил в привокзальной гостинице) – ждал прибытия друзей по увлечению.
• Профессор берлинского Университета Эрхард Беренс написал алгоритм, посчитавший: для полного заполнения любого футбольного альбома Panini нужно купить 961 пакет с наклейками (около 672 евро при цене в 70 центов за пакетик).
• Программист из университета Брауншвейга Мальте Брабанд написал программу, которая поможет коллекционерам скупить весь альбом наклеек с сайта Panini всего за 278 евро.
• Два студента из Оксфорда рисовали альбом (потому что не хотели тратить деньги на наклейки). Британские журналисты распиарили эту историю, после чего «Манчестер Юнайтед» запретил им рисовать своих игроков – эта возможность принадлежит только правообладателям.