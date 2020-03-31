Отдельный дом под кроссовки и поместье с шестью туалетами – так живет звезда НБА с зарплатой 24 млн в год

Покупка этого дома не входит даже в топ-2 рейтинга приобретенных недвижимостей Ламаркусом Олдриджем. А вот так выглядит пара лидеров:

1. В 2017-м купил дом на побережье Ньюпорт, а через год продал его за 8,35 миллиона долларов. Помимо стандартных помещений (ванны, туалеты, комнаты, залы для фитнеса и бассейн) там был зал для пресс-конференций. Олдриджа спрашивали, зачем ему этот зал, но он не ответил.

2. В 2019-м продал еще один свой дом за 5,3 миллиона долларов – трехэтажное поместье, выполненное в классическом стиле.

Олдридж философствует: «Если у тебя есть деньги, значит, ты имеешь право создать самые прекрасные условия для себя. К тому же у меня есть семья, дети. Я готов потратить все свои сбережения и отдать свои силы, чтобы они жили в комфорте и ни в чем не нуждались».

Еще несколько фактов о шикарной жизни Ламаркуса Олдриджа:

• В «Сан-Антонио» получает 24 миллиона евро в год.

• На момент 2017 года Forbes оценивал капитал Олдриджа в 200 миллионов долларов. Сейчас сумма колеблется в районе 250 (соглашения с «СА», реклама, прочие контрактные обязательства).

• В коллекции Олдриджа минимум 5 машин. В 2017-м был снимок, на который попали два Ferrari, Rolls-Royce и Mercedes. За 3 года он несколько раз менял их и докупал пару авто.

Недавно он для The Player's Tribune устроил экскурсию по гаражу. Тогда в камеру точно попал один Range Rover.