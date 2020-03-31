Отдельный дом под кроссовки и поместье с шестью туалетами – так живет звезда НБА с зарплатой 24 млн в год
Два года назад Ламаркус Олдридж, уже играющий за «Сан-Антонио», сказал: «Баскетболисты, выступающие в НБА – настоящие звезды. Мы у всех на виду. Мы привыкли жертвовать личной жизнью, чтобы стать открытыми ребятами. Я считаю, что клубы абсолютно оправданно дают нам контракты в несколько миллионов долларов. Мы заслуживаем это».
Запомните эту фразу – она полностью отображает жизненную философию Олдриджа. Большего любителя лакшери-жизни и транжиры в НБА вы не найдете.
Олдридж обожает кроссовки. Он даже не знает точно, сколько пар в его коллекции
Для начала нужно исследовать его инстаграм – это самое прямое доказательство его любви к модной обуви. В его аккаунте много постов с кроссовками. Например, вот:
И вот:
И вот:
И еще, и еще:
На каждой новой паре обуви Олдридж печатает инициалы «ЛА». Однажды они даже оказались на кроссовках Jordan: каждая пара их коллаборации в американских магазинах стоила минимум 100 долларов. Так Олдридж оценил совместную линейку: «Черт, это очень стильно. Мне нравится все: как они сидят, как они выглядят. Очень круто».
Олдридж не раз говорил, что испытывает особую любовь к кроссовкам. Правда, он так и не посчитал число пар (вернее, посчитал не все – было 150, и это только те, которые он увидел). Для того, чтобы уместить все в одном месте, он даже построит специальный склад.
«Это будет небольшой домик. Склад. Я размещу его на заднем дворе моего дома. У меня около сотни пар в гардеробе. Еще 50 разбросаны по дому. Еще есть в подвале. Некоторые пары я просто растерял или подарил кому-то из друзей».
Дома – еще одна страсть Олдриджа. В сумме он продал поместья на десяток миллионов долларов
В 2018-м появилась новость, что Олдридж строит трехэтажный дом в пригороде Сан-Антонио. Там были 4 ванны, 6 туалетов, 7 спален, две кухни, винный погреб, тренажерный зал (расположен в подвале) и две комнаты для прислуги. Снаружи были огромный сад, два фонтана, несколько гаражей, соединенных в небольшой комплекс. Удовольствие обошлось Олдриджу в 1,5 миллиона долларов – он просто хотел выбраться в тихое место (то есть подальше от шумного города).
Покупка этого дома не входит даже в топ-2 рейтинга приобретенных недвижимостей Ламаркусом Олдриджем. А вот так выглядит пара лидеров:
1. В 2017-м купил дом на побережье Ньюпорт, а через год продал его за 8,35 миллиона долларов. Помимо стандартных помещений (ванны, туалеты, комнаты, залы для фитнеса и бассейн) там был зал для пресс-конференций. Олдриджа спрашивали, зачем ему этот зал, но он не ответил.
2. В 2019-м продал еще один свой дом за 5,3 миллиона долларов – трехэтажное поместье, выполненное в классическом стиле.
Олдридж философствует: «Если у тебя есть деньги, значит, ты имеешь право создать самые прекрасные условия для себя. К тому же у меня есть семья, дети. Я готов потратить все свои сбережения и отдать свои силы, чтобы они жили в комфорте и ни в чем не нуждались».
Еще несколько фактов о шикарной жизни Ламаркуса Олдриджа:
• В «Сан-Антонио» получает 24 миллиона евро в год.
• На момент 2017 года Forbes оценивал капитал Олдриджа в 200 миллионов долларов. Сейчас сумма колеблется в районе 250 (соглашения с «СА», реклама, прочие контрактные обязательства).
• В коллекции Олдриджа минимум 5 машин. В 2017-м был снимок, на который попали два Ferrari, Rolls-Royce и Mercedes. За 3 года он несколько раз менял их и докупал пару авто.
Недавно он для The Player's Tribune устроил экскурсию по гаражу. Тогда в камеру точно попал один Range Rover.
• Олдридж тратит не только на себя. В августе-2019 он подарил школьникам из Сан-Антонио 200 iPad: просто договорился с учителями, заплатил за технику, пришел на урок и порадовал детишек.
Это было на благотворительном мероприятии, в котором поучаствовал «Сан-Антонио». Изначально Олдридж должен был вручить детям школьные принадлежности. Но он предпочел подарить им планшеты. Аргумент: «Моим детям нравится iPad. Почему бы не порадовать ими других?»
• В 2017-м Олдридж почти забил на огромный контракт с «Сан-Антонио», ему казалось, что он никак не вписывался в команду. Тогда он пошел к главному тренеру Греггу Поповичу и попросил обмена.
Попович говорил:
«Я сказал: «Ого! Никто еще не просил меня об этом». Это мой 20-й сезон, и никто еще не говорил мне: «Мне это не нравится. Я не уверен в себе. Я не уверен, что я здесь нужен. Я хочу, чтобы меня обменяли».
И тогда я сказал ему: «Я был бы рад обменять тебя. Если вместо тебя я получу такого игрока, как Кевин Дюрэнт, я лично отвезу тебя в аэропорт. Соберу твои сумки, довезу до аэропорта и посажу в самолет. Но если этого не произойдет, я – твой лучший друг, потому что ты останешься здесь еще на один сезон. Потому что мы не получим за тебя того игрока, которого мы хотим. Так что, давай решим проблему. И мы сделали это».
Позже Олдридж рассказывал: Попович действительно выслушал все его переживания, посоветовал ему, как побыстрее сыграться с партнерами, как забыть о проблемах – все это за бокалом вина в дружественной обстановке.