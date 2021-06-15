Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг

• Культ наклеек захватил школу – мы менялись не только с одноклассниками и ребятами из параллели, но и со старшими. Однажды из-за наклейки я чуть не подрался. Договорился с одним парнем, что он отдаст наклейку Куарежмы (тогда он играл за «Порту»). Старшеклассник опередил меня, просто потому что пришел в школу пораньше и дал за Куарежму три, черт побери, наклейки.

Нас едва разняли.

• Еще про альбом с наклейками под ЛЧ-2007/08. Один из моих трех друзей в обмен на какого-то парня из «Русенборга» дал мне семь наклеек! Почему такой дорогой обмен? Просто я выдрал наклейку из своего альбома.

• Как-то я обменялся по почте с парнем из Франции. Мой сосед по дому тоже собирал наклейки и общался с коллекционерами на каком-то форуме. Через него я получил стикер с Илсиньо из «Шахтера» и кого-то еще.

• Я пропустил альбом с наклейками под Евро-2008. Мне подарил почти заполненный альбом парень из секции по плаванию – ему просто надоело собирать, и он знал о моей «трагедии».

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Я не собирал наклейки с 2015 года: были бедные студенческие годы, а потом просто забыл. Но под Евро-2020 почему-то задумался о наклейках вновь. Ну, как задумался: увидел на почте альбом и долго ломался – покупать или нет. Больше всех от этих моральных переобуваний страдала дорогая жена Маша. Она, видимо, достаточно наслушалась про это, − и сама заказала наклейки на «Озоне».

Было так. Я скинул ей скриншот лота с наклейками и написал очередные сомнения. Через несколько минут она сказала, что сделает мне подарок. В тот момент я счастливее Давида Луиза после штрафного колумбийцам на ЧМ-2014.