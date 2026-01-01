Алессандро Флоренци

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Футбол
Флоренци на правах аренды перешел из «Ромы» в «Милан»
#Алессандро Флоренци
Футбол
«ПСЖ» арендовал Флоренци у «Ромы»
#Алессандро Флоренци
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