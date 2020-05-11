Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни

– Сильно волновались перед запуском?

– Да, я говорю: не понимал, как себя вести и что делать. Я же всегда был по другую сторону: у меня брали интервью, я говорил. А тут тебя поменяли местами: ты должен в другую шкуру влезть и представлять интерес, чтобы тебя помидорами не закидали, как в плохом театре. Да, волновался, было непросто. Спасибо ребятам, спасибо Дену Казанскому – они очень помогли. Роль Казанского большая, потому что он часто меня вытягивает и подсказывает.

– Кто занимается подбором героев?

– Все вместе. У нас команда друзей, поэтому мы обсуждаем все коллективно. Никогда не бывает неразрешимых вопросов. Тем более по поводу гостей.

– Вы говорили, что все герои – ваши знакомые. Кто из них для вас самый сложный?

– Самый сложный и самый интересный – Дарюс Каспарайтис. Во-первых, это первый хоккейный человек. Во-вторых, вот как раз с ним я не был знаком. В-третьих, это же хоккей, НХЛ. Я увлекаюсь этим. И тут было трудно раскрепоститься. Ты смотришь на него как на легенду, а нужно раскрыться и задавать вопросы. Но вроде справился. Ден вообще не понимал, как к нему обращаться. Он полподкаста на «вы» обращался, а Дарюс его ругал за это. Дарюс сумасшедшего чувства юмора, поэтому было весело и интересно.

– Сейчас ваши подкасты очень напоминают уютные посиделки трех друзей, которые говорят за жизу и вспоминают крутые байки. Так и задумывалось?

– Мы изначально не понимали формат. Хотели показать именно личность пришедшего к нам человека за пределами всем доступной официальной информации. Хотели представить человека – футболиста, хоккеиста, не важно – как своего. Который близок к обычным людям. Который расскажет о пути, о эмоциях, переживаниях и ценностях. Мы хотели показать людей с этой стороны, чтобы зрители потом угадывали в герое себя.