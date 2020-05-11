Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни
Обычно футболисты после карьеры живут одинаково: идут экспертами на тв и/или тренируют. Дмитрий Сычев ломает шаблон. Его жизнь без футбола − это собственный подкаст, книги, университет, бизнес и куча свежих хобби: от серфинга до китайского чая.
Мы поговорили с Сычевым, зачем он всем этим занимается и почему не идет по стандарту.
Как запустить хороший подкаст. Больше импровизации, никакого хайпа, а цель − показать, что спортсмены = такие же люди
– Дмитрий, как дела?
– Дела неплохо. Сохраняем позитивный настрой, строим планы на будущее и не унываем. Это единственный верный способ сейчас не впасть в хандру и оставаться в нормальном расположении духа.
– Чем занимаетесь в самоизоляции?
– Саморазвитием и, как уже сказал, планами на будущее. Плюс прорабатываю новые идеи и занимаюсь тем, до чего не доходили руки до коронавируса.
– Саморазвитие в вашем случае – это что?
– Книги, получение новых знаний, открывать для себя новые увлечения.
– Из чего состоит обычный день Дмитрия Сычева?
– Совершенно по-разному. Главное – это спорт, он входит в каждодневный рацион. Потом – чтение, это же зарядка для мозгов: полезно для себя каждый день узнавать что-то новое. Плюс общение со знакомыми, друзьями и семьей. Есть определенные действия в интернете: соцсети, какие-то другие взаимодействия.
– Что читаете?
– Лев Гумилев, «История российской империи».
– Почему не сказали про еще одно хобби – подкаст?
– Наверное, подкаст уже не хобби. Это нечто более серьезное. Хобби – это занятие в свободное время и по желанию. Сейчас подкаст уже перерос в серьезное увлечение и стал важным делом в нашей жизни. В нашей – потому что там уже задействованы не только я и Денис Казанский, но и публика, и все зрители, которые ждут, и ребята, помогающие в осуществлении процесса.
– Сколько готовитесь к новым эпизодам?
– К каждому выпуску идет серьезная подготовка. Ведь задача подкаста – показать спортсменов настоящими и просто рассказать свою жизнь от первого лица. Всех, кого зовем, мы знаем. Мы просто обсуждаем, о чем будет идти речь. Плюс технические моменты: установка микрофонов, света. Так что больше импровизации. Подкаст так заходит, потому что это естественно.
– Казанский говорил, что все стартовало с вашего друга и креативного продюсера Дарьи Спивак.
– Да, так все и начиналось. Здесь коллектив единомышленников, с которыми я долго работал в «Локомотиве» и к которым я много прислушивался. От них прозвучала идея создать что-то интересное, душевное, позитивное и правильное в формате футбольных историй. И чтобы это была не одноразовая тема, а долгая история. Я сначала не понимал, о чем речь. Но когда работают профессионалы, все получается как надо и с душой.
– Сильно волновались перед запуском?
– Да, я говорю: не понимал, как себя вести и что делать. Я же всегда был по другую сторону: у меня брали интервью, я говорил. А тут тебя поменяли местами: ты должен в другую шкуру влезть и представлять интерес, чтобы тебя помидорами не закидали, как в плохом театре. Да, волновался, было непросто. Спасибо ребятам, спасибо Дену Казанскому – они очень помогли. Роль Казанского большая, потому что он часто меня вытягивает и подсказывает.
– Кто занимается подбором героев?
– Все вместе. У нас команда друзей, поэтому мы обсуждаем все коллективно. Никогда не бывает неразрешимых вопросов. Тем более по поводу гостей.
– Вы говорили, что все герои – ваши знакомые. Кто из них для вас самый сложный?
– Самый сложный и самый интересный – Дарюс Каспарайтис. Во-первых, это первый хоккейный человек. Во-вторых, вот как раз с ним я не был знаком. В-третьих, это же хоккей, НХЛ. Я увлекаюсь этим. И тут было трудно раскрепоститься. Ты смотришь на него как на легенду, а нужно раскрыться и задавать вопросы. Но вроде справился. Ден вообще не понимал, как к нему обращаться. Он полподкаста на «вы» обращался, а Дарюс его ругал за это. Дарюс сумасшедшего чувства юмора, поэтому было весело и интересно.
– Сейчас ваши подкасты очень напоминают уютные посиделки трех друзей, которые говорят за жизу и вспоминают крутые байки. Так и задумывалось?
– Мы изначально не понимали формат. Хотели показать именно личность пришедшего к нам человека за пределами всем доступной официальной информации. Хотели представить человека – футболиста, хоккеиста, не важно – как своего. Который близок к обычным людям. Который расскажет о пути, о эмоциях, переживаниях и ценностях. Мы хотели показать людей с этой стороны, чтобы зрители потом угадывали в герое себя.
Второе, что мы хотели – чтобы не было грязи. Мы не хотели хайповать. Сейчас очень много негатива, который якобы цепляет зрителя. Это нам совершенно не подходило. Мы просто делаем все на позитиве – этого очень не хватает в нынешних реалиях.
– У вас есть персональная цель на подкаст?
– Наверное, для многих цель – это количество подписчиков. Но для меня цель – когда у людей есть ответная реакция. И да, она уже есть. У меня был случай: я шел в метро на Арбатской. В вестибюле ко мне подошел молодой человек лет 16-17. И первое, что он сказал: «Ваш подкаст крут, продолжайте в том же духе».
И тут я понял: не все интересуются футболом. Здесь первое, что во мне увидел этот молодой человек, это подкаст – значит, мы движемся в правильном направлении. Вот это для меня цель. Плюс хотим донести до молодежи некие ценности, которые нам привили в детстве: что трудом и старанием можно добиться успеха.
Сычев − фанат чая. Увлекся после концерта Басты, ездил на плантации и в монастыри Китая
– Мне нравится ваша фишка: вы под каждого гостя подбираете особый сорт чая. У вас есть какая-то методика?
– Эта фишка интересная, потому что каждый чай по-своему индивидуален и многогранен. И каждый гость, как и чай, требует очень серьезного подхода. Поэтому здесь все происходит на уровне личного восприятия.
Некоторые моменты ты понимаешь на уровне ощущений. У каждого чая вкус разный, и ощущения от гостей тоже разные. Так что чай мы подбираем, чтобы он понравился гостю. Ну и чтобы он соответствовал определенным чертам характера гостя.
– Вы говорили, что начали увлекаться всей этой тематикой со свадьбы Глушакова.
– На свадьбе Дениса Глушакова я еще не увлекался чаем – там другие напитки были. После свадьбы я поехал на концерты Басты, мы познакомились и пообщались. В Москве же я пришел [к нему] на студию, и там рядом располагалась чайная.
Потом я пошел в чайную, где меня познакомили со всеми действующими лицами и конкретно с главным чайным гуру «Газа» (студия «Газчай») – Андреем Цукербергом. С тех пор я постоянный гость.
Для меня это больше, чем просто чайная. Это как второй дом. Наше общение стало намного ближе. Мы вместе пережили много событий. Уже как вторая семья. Мы и в Китай ездили несколько раз в экспедиции: по чайным плантациям, по монастырям. То есть у нас уже глубокое погружение. Это все интересно. И нам еще многое предстоит.
– Что рассказывали в монастырях?
– У них чай возведен в культ. Он неотъемлемая часть процесса жизнедеятельности. Плюс связан с религией. Люди, живущие в монастырях, увлекаются чаем очень давно. Там рассказывали истории и традиции, которые образовались еще в древности.
В Китае к чаю относятся очень серьезно. Мы ходили по разным местам вместе с местными. При этом ходили там не как туристы. В Китае у нас есть близкие люди, которые познакомили с настоятелями монастыря и владельцами плантации. Мы прослушали много историй в таком виде, в каком они действительно есть – без всяких придуманных фактов.
Благодаря этому ты понимаешь внутреннее течение жизни, которое не каждому дано узнать – ведь эти люди не подпускают к себе лишних людей и стараются абстрагироваться от внешнего мира, тем более от европейцев.
– У вас есть коллекция чая?
– Своя коллекция есть, но она небольшая. Не хватает времени ее собирать. Плюс это недешевая тема, если заниматься именно коллекционированием. Пока что хочется просто пробовать и получать удовольствие.
– Вы откуда-то из-за границы закупаете?
– Заграница у нас по чаю одна – только Китай. В России можно найти хорошие и уникальные сорта, но это очень дорого. Нет смысла где-то здесь покупать, если мы знаем все нужные места в Китае. Ездишь туда – пробуешь, выбираешь сам.
Серфинг – для свободы, учеба – для будущего, а не для галочки
– В 2017-м я спросил вас, на каком вы серфингистском уровне. Вы сказали, что на полупродвинутом. Что-то изменилось ?
– Главное – я получаю удовольствие. А уровень – уровень у меня неплохой. Я прогрессирую. Пока до серьезных волн далеко, потому что времени нет. Да и инстинкт самосохранения побеждает адреналин.
Что касается хобби: я один из совладельцев магазина, где продают товары для серфинга. Мы продаем аксессуары, доски, гидрокостюмы. Мне это очень интересно.
В будущем, после всех этих коронавирусов, хочу организовывать серф-путешествия. Школа по серфингу на Маврикии у меня функционирует. Сейчас хочется путешествовать с людьми по разным странам, смотреть на разные красоты и узнавать что-то новое, связанное с серфингом.
– Вы сами как часто выбираетесь, чтобы покататься?
– Сейчас эта история с коронавирусом: все, что было раньше, далекое прошлое – сейчас можно подвести черту. Плюс сумасшедший ритм жизни. Так что в последнее время выбираюсь редко: раз в 3-4 месяца старался выбираться. Да и лететь далеко – нет ничего близкого к России.
Можно и в Сочи покататься, но там с серфингом не очень хорошо. Черное море – не для этого. Есть волны, но не те условия. Серферы это знают, но обычному человеку трудно понять.
– Что для вас серфинг?
– Это для меня глоток свободы в этом бешеном московском ритме.
– Теперь о других видах спорта. Чем еще занимаетесь?
– До вируса это хоккей в первую очередь: игры, соревнования, выезды по России. Не скажу, что тренировался в ежедневном формате. Но в неделю раза 3-4 точно. Плюс игры в «Ночной лиге» на выходных.
Есть тренажерный зал, футбол (наша знаменитая секция в «Лужниках» – там собирались «негаснущими звездами», компанией, как мы ее называли), бокс, бадминтон для нагрузки.
– Как все успевать, быть в форме и находить время на себя и личную жизнь?
– Все дело в желании. Если есть желание и энергия, то человек найдет время на что угодно: и на себя, и на развитие, и на театры, и на встречи с друзьями, и на рестораны, концерты и так далее. Все это у меня есть. Это не просто, но я успеваю.
Есть те, кто говорят: «Да не, это нереально все». Это выбор каждого. Я не хочу дома сидеть на месте. Я хочу общаться с интересными людьми, узнавать что-то важное для себя. Скука – это неинтересно, это топтание на месте и деградация.
Я за активный образ жизни. Потому что это спорт, я его люблю. И потому что важно перед собой всегда ставить цели и расти духовно. Много нехорошего в нас, много соблазнов свернуть с правильного пути – хочется, наоборот: что-то создавать, а не разрушать.
Плюс хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – это главное для меня. И хочется развиваться в этом направлении. Мой диплом, полученный в Высшей школе экономике по программе ФИФА, дает надежды на хорошее будущее.
– И какие планы на это?
– В каждом образовании (у Сычева их три – РГУФК, МГУ и ВШЭ – «Гол») я вижу только хорошее. И каждый диплом был важен на разных этапах жизни. Самый важный – конечно, последний от ФИФА. Я бы не пошел туда учиться, не имея перед собой цель стать потом менеджером. Глупо было бы делать это для галочки. Конечно, я вижу себя в этом направлении. Хочется быть в футболе, хочется помогать его развитию в стране. В каком-то клубе или в федерации – не имеет значение. Но это вопрос времени.
Что делает счастливым, кто вдохновляет, в чем смысл жизни
– Дмитрий Сычев в 2020-м – охарактеризуйте его.
– Это человек, стремящийся к новым вызовам, вершинам и идеям. И главное − знающий, как этого добиться. И на данный момент – счастливый человек.
– Что делает вас счастливым?
– Моя жизнь.
– Сейчас много ваших коллег (Аршавин, Быстров и так далее) уходят на телевидение. Это новый вызов? Это вам интересно?
– Мне интересно все новое, где я смог бы развиваться. Если говорить о телевидении и о том формате, в котором развиваются сейчас ребята, то, наверное, нет.
– Тренерство?
– Нет, это точно не мое: именно сам процесс и именно эта профессия. Мне все-таки ближе то, что я уже озвучил.
– Многие футболисты после завершения карьеры либо становятся телеэкспертами, либо уходят в тренеры. Это искусственно созданный стереотип, который вы разрушаете. Кто вас вдохновляет?
– Многих я не назову. Скажу так: я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир − это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет.
– Что для Дмитрия Сычева сейчас смысл жизни?
– Это слишком философский вопрос. Наверное, в гармонии: чтобы все было хорошо и гармонично во всех сферах жизни, интересах. Чтобы ты понимал, что идешь правильно и не было никаких сожалений. Плюс поступать по совести. Наверное, в этом и есть смысл жизни.