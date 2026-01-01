Баста

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Материалы
Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты
#Иван Ургант
Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни
#Дмитрий Сычев
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