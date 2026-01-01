Станислав Меркис

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Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
#Енисей
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