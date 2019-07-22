Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
Станислав Меркис ушел из «Енисея». В 2016 году создателя пародийного аккаунта клуба взяли на должность пресс-аташе, и с того момента твиттер «Енисея» был самым смешным, стильным, современным и оригинальным в ФНЛ и РПЛ.
«Енисей» − наверное, единственный клуб, в котором главная звезда работает в пресс-службе. Сегодня закончилась эпоха: Меркис ушел из клуба, но новое место работы пока держит в секрете. А пока мы решили вспомнить все лучшее, за что мы запомним «Енисей» в эпоху Меркиса.
Подписал контракт с Широковым (почти)
Одна из самых первых прогремевших акций «Енисея»: она случилась еще до того, как Меркис официально пришел в клуб.
«Енисей» отправил Роману Широкову (который тогда много сидел в твиттере) предложение контракта на обычном листе из тетрадки. Широков неожиданно ответил, заинтересовавшись предложением.
Взял эмблему «Ювентуса» и название «Лестера»
Особенно в «Енисее» любили обыгрывать актуальные темы. Например, когда «Ювентус» сменил логотип (на довольно неоднозначный), «Енисей» сразу же показал аналогичный. А в честь победы «Лестера» в АПЛ в Красноярске на пару дней тоже появился свой «Лестер».
Представил форму со львами
«Енисей» потрясно начал свой первый сезон в РПЛ, представив два необычных комплекта формы. Новость разорвала информационное пространство: о ней написали многие нефутбольные СМИ России.
Выложил видео Патриса Эвра в поддержку «Енисея»
Бывший футболист «МЮ» записал отдельное видео, где пожелал удачи «Енисею» в РПЛ. Правда, он перепутал город и сказал, что «Енисей» из Краснодара, но кому какая разница?
Спародировал падение Фернандеса в штрафной
В матче «Енисея» с ЦСКА был неоднозначный пенальти, когда Марио Фернандес упал в штрафной соперника. «Енисей» в ответ записал вот такое видео, назвав его обзором матча.
Контракт, конечно, не подписали: «не дошел Почтой России».
Конечно, это оказалось шуткой: через некоторое время «Енисей» представил традиционные комплекты формы. Но футболка со львами так зашла людям, что ее завезли в официальный магазин.
Позднее футболку добавили в игру PES 2019, а клуб сделал еще несколько аналогичных вариантов: например, с Ольгой Бузовой и Антоном Заболотным.
Приготовил подарки для всех клубов РПЛ
- Юрию Семину – сборник детских рассказов для внука и внучки
- Артему Дзюбе и Игорю Акинфееву – иван-чай с чабрецом, кедровые шишек и орехи в одуванчиковом сиропе
- Владимиру Федотову и Олегу Кононову − книги Виктора Астафьева
- Курбану Бердыеву − книгу с картинами Сурикова
- «Спартаку» на день рождения − футболку с Пятачком из «Винни Пуха»
- Массимо Каррере − диск с ариями в исполнении Хворостовского
- Виктору Гончаренко − альбом сибирских художников
И это − только часть списка.