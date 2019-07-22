Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ

Станислав Меркис ушел из «Енисея». В 2016 году создателя пародийного аккаунта клуба взяли на должность пресс-аташе, и с того момента твиттер «Енисея» был самым смешным, стильным, современным и оригинальным в ФНЛ и РПЛ.

«Енисей» − наверное, единственный клуб, в котором главная звезда работает в пресс-службе. Сегодня закончилась эпоха: Меркис ушел из клуба, но новое место работы пока держит в секрете. А пока мы решили вспомнить все лучшее, за что мы запомним «Енисей» в эпоху Меркиса.