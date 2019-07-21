Самая добрая история тура. Бакаев вернулся к трибуне «Спартака», чтобы подарить футболку мальчику
Нынешний нестабильный, не очень понятный, лихорадочный «Спартак» – все равно главный ньюсмейкер любых выходных. Впрочем, от матча против «Ростова» положительных эмоций у спартаковцев было не так много – команда упустила победу на последней минуте, а фанатов после игры избил ОМОН.
Зелимхан Бакаев на фоне всего этого – нечто очень яркое, светлое и живое. Он провел роскошный первый тайм в Ростове-на-Дону, хотя чуть сник после перерыва. До футболиста редко доходил мяч, и его качества были уже не так заметны.
После упущенной победы и полного расстройства (по интервью было заметно, как сильно он переживал этот результат после игры) Зелимхан сделал одну очень простую вещь, которая осчастливила как минимум двух людей и впечатлила сотни/тысячи.
Ее лучше полностью прочитать в заметке фаната «Спартака» в инстаграме:
Впрочем, подобный поступок Зелимхана Бакаева не удивляет совершенно. На фоне других молодых футболистов «Спартака» он заметно отличается искренними, в чем-то резкими, но абсолютно взрослыми суждениями.
• «Вышли, сыграли как мужики – из-за этого такой счет», – так он прокомментировал победу 7:0 над «Волгой», когда сыграл полчаса за «Спартак» еще при Аленичеве.
• «В «Спартаке» конкуренция всегда высокая, там же не один Квинси играл. Мне нужно прибавлять, делать результат, забивать, отдавать. Я должен зарекомендовать себя, чтобы вернуться состоявшимся игроком», – обозначил цели футболист, когда ушел в аренду в «Арсенал».
• «Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок», – о том, как получил десятый номер на этот сезон.
• «Концентрация была у нас на высшем уровне. В такой игре надо забивать три-четыре гола. Мы на это способны. Сделаем выводы и будем забивать больше, я обещаю», – это уже после матча с «Ростовом».
Характер и правильное отношение к делу сделали топовым игроком Романа Зобнина – в первом же сезоне в «Спартаке» он стал чемпионом, блестяще себя проявил на ЧМ-2018, теперь в России его все знают как трудягу и бойца. В активе Бакаева пока что яркий Кубок «Париматч» Премьер, неплохая игра с «Сочи» и очень хорошая с «Ростовом», но сезон лишь только стартовал.
Бакаев сейчас – одна из пока немногих причин, по которой матчи «Спартака» действительно можно ждать в этом сезоне. А после истории с маленьким болельщиком желать парню удачи хочется вдвойне.