Самая добрая история тура. Бакаев вернулся к трибуне «Спартака», чтобы подарить футболку мальчику

Нынешний нестабильный, не очень понятный, лихорадочный «Спартак» – все равно главный ньюсмейкер любых выходных. Впрочем, от матча против «Ростова» положительных эмоций у спартаковцев было не так много – команда упустила победу на последней минуте, а фанатов после игры избил ОМОН.

Зелимхан Бакаев на фоне всего этого – нечто очень яркое, светлое и живое. Он провел роскошный первый тайм в Ростове-на-Дону, хотя чуть сник после перерыва. До футболиста редко доходил мяч, и его качества были уже не так заметны.

После упущенной победы и полного расстройства (по интервью было заметно, как сильно он переживал этот результат после игры) Зелимхан сделал одну очень простую вещь, которая осчастливила как минимум двух людей и впечатлила сотни/тысячи.

Ее лучше полностью прочитать в заметке фаната «Спартака» в инстаграме: