Мы так ждали VAR в РПЛ, а систему не запустили. Хотя спорный эпизод все равно случился

Несмотря на то, что систему видеопросмотра уже пробовали не только в России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018, но и на полуфиналах Кубка России, до Премьер-лиги она доехала только во втором туре нового сезона. И опробована была лишь в одном матче.

Что вообще по ней было известно:

В РПЛ все готово к ее запуску, но есть проблема с выбором подрядчика;

До 19-го тура система будет использоваться только максимум в трех матчах;

В режиме «офлайн» система использовалась в игре ЦСКА – «Оренбург».

Первой игрой с VAR стала встреча «Динамо» и «Рубина».

Ближе к концу первого тайма «Рубин» остался вдесятером – Башкирова удалили за две желтые карточки. Одна у Башкирова уже была, он сделал агрессивный подкат под Паршивлюка, но его не коснулся.