Мы так ждали VAR в РПЛ, а систему не запустили. Хотя спорный эпизод все равно случился
Несмотря на то, что систему видеопросмотра уже пробовали не только в России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018, но и на полуфиналах Кубка России, до Премьер-лиги она доехала только во втором туре нового сезона. И опробована была лишь в одном матче.
Что вообще по ней было известно:
- В РПЛ все готово к ее запуску, но есть проблема с выбором подрядчика;
- До 19-го тура система будет использоваться только максимум в трех матчах;
- В режиме «офлайн» система использовалась в игре ЦСКА – «Оренбург».
Первой игрой с VAR стала встреча «Динамо» и «Рубина».
Ближе к концу первого тайма «Рубин» остался вдесятером – Башкирова удалили за две желтые карточки. Одна у Башкирова уже была, он сделал агрессивный подкат под Паршивлюка, но его не коснулся.
Видеопросмотр на этом моменте сработать не мог, так как в правилах футбола сказано (сайт ФИФА, страница 135), что эпизоды со вторыми желтыми карточками не рассматриваются.
Тем не менее, за агрессивный прыжок Башкирову показал вторую желтую карточку и удалил с поля судья Виталий Мешков. Вероятно, это Башкирову и объяснил Сергей Карасев.
А вот на этом моменте систему VAR включил бы Дмитрий Хохлов, чтобы получше разглядеть, как его команда умудрилась не забить выход «4 в 1». К судейству, понятно, это не относится.
Во втором тайме был очень подвижный футбол с обеих сторон. «Динамо» пыталось забить, «Рубин» в меньшинстве спокойно оборонялся и старался опасно контратаковать, а в конце забил (отличился Микелтадзе). Ни о каком VAR никто не думал – команды рубились, набрали семь карточек на двоих, но не создали никаких спорных ситуаций.
Впервые в российских турнирах система была применена в полуфинале Кубка России «Урал» – «Арсенал» 3 апреля 2019 года. Во втором тайме в единоборстве против Берхамова Бумаль дважды отмахивался локтем и оба раза попал сопернику по голове. На повторах видно, что действия были осознанными.
Судья Еськов сначала показал Бумалю желтую карточку, но после видеопросмотра заслуженно удалил игрока с поля.
В общем, весной с VAR познакомился российский клубный футбол, но дебют в РПЛ пока откладывается. На самом деле, это здорово: команды с удовольствием играли в футбол, а «Рубин» наказал «Динамо» за расточительность. Отличный был матч, даже несмотря всего на один забитый гол.