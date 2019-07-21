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#РПЛ #Динамо #Рубин #VAR

Мы так ждали VAR в РПЛ, а систему не запустили. Хотя спорный эпизод все равно случился

21 июля 2019, 20:19
Михаил Морозов

Несмотря на то, что систему видеопросмотра уже пробовали не только в России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018, но и на полуфиналах Кубка России, до Премьер-лиги она доехала только во втором туре нового сезона. И опробована была лишь в одном матче.

Что вообще по ней было известно:

  • В РПЛ все готово к ее запуску, но есть проблема с выбором подрядчика;
  • До 19-го тура система будет использоваться только максимум в трех матчах;
  • В режиме «офлайн» система использовалась в игре ЦСКА – «Оренбург».

Первой игрой с VAR стала встреча «Динамо» и «Рубина».

Ближе к концу первого тайма «Рубин» остался вдесятером – Башкирова удалили за две желтые карточки. Одна у Башкирова уже была, он сделал агрессивный подкат под Паршивлюка, но его не коснулся.

Видеопросмотр на этом моменте сработать не мог, так как в правилах футбола сказано (сайт ФИФА, страница 135), что эпизоды со вторыми желтыми карточками не рассматриваются.

Тем не менее, за агрессивный прыжок Башкирову показал вторую желтую карточку и удалил с поля судья Виталий Мешков. Вероятно, это Башкирову и объяснил Сергей Карасев.

А вот на этом моменте систему VAR включил бы Дмитрий Хохлов, чтобы получше разглядеть, как его команда умудрилась не забить выход «4 в 1». К судейству, понятно, это не относится.

Во втором тайме был очень подвижный футбол с обеих сторон. «Динамо» пыталось забить, «Рубин» в меньшинстве спокойно оборонялся и старался опасно контратаковать, а в конце забил (отличился Микелтадзе). Ни о каком VAR никто не думал – команды рубились, набрали семь карточек на двоих, но не создали никаких спорных ситуаций.

Впервые в российских турнирах система была применена в полуфинале Кубка России «Урал» – «Арсенал» 3 апреля 2019 года. Во втором тайме в единоборстве против Берхамова Бумаль дважды отмахивался локтем и оба раза попал сопернику по голове. На повторах видно, что действия были осознанными.

Судья Еськов сначала показал Бумалю желтую карточку, но после видеопросмотра заслуженно удалил игрока с поля.

В общем, весной с VAR познакомился российский клубный футбол, но дебют в РПЛ пока откладывается. На самом деле, это здорово: команды с удовольствием играли в футбол, а «Рубин» наказал «Динамо» за расточительность. Отличный был матч, даже несмотря всего на один забитый гол. 

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Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
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