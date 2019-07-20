«Спартак» опять ставит на стандарты. Так было при Каррере, а потом его уволили
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), но значительно прибавил в качестве игры. Бегали быстрее, били сильнее и чаще – матч против «Сочи» хоть и был победным, но даже близко не запомнился чем-то хорошим. Там «Спартак» отскочил из-за спорного гола Жиго с заключительного стандарта. Здесь второй гол «Спартака» случился уже на 66-й минуте.
Сходство с матчем против «Сочи» все-таки есть. У «Спартака» снова забил защитник – теперь за голы взялся Джикия. Еще один мяч пришел от Луиса Адриано, который реализовал пенальти. В сезоне у «Спартака» теперь четыре очка в двух матчах и три забитых гола – номинально все без серьезных проблем. Но одна все-таки есть: «Спартак» начал сезон без голов с игры.
«Мы такие матчи уже играли. А можно просто делать свое дело в каждой линии на поле, создать момент и реализовывать его. Не получается с игры, нужно реализовывать стандарты», – рассказывал Кононов еще после матча с «Сочи». Исполнение стандартов – единственное, в чем к его «Спартаку» реально нет никаких претензий.
Здесь напрашиваются большие параллели с началом предыдущего сезона. Тогда «Спартак» тоже стартовал без голов с игры. На это наложилась забавная история с уходом Квинси Промеса. Он забил ПАОКу в квалификации Лиги чемпионов, потом перешел в «Севилью», а тот мяч полтора месяца так и оставался единственным для «Спартака» голом с игры (8 августа – 26 сентября).
Тенденцию прервали в 1/16 финала Кубка России. «Спартак» играл с «Черноморцем» и победил благодаря единственному голу Ханни. Через месяц после этого из «Спартака» уволили Массимо Карреру. Естественно, что на его перспективе работы сказалась неудачная серия без голов с игры. В РПЛ у «Спартака» все было ужасно. Там первый гол не со стандарта забили только в 11 туре.
21 октября 2018-го в матче с тульским «Арсеналом» голом отметился Зе Луиш. Перед этим «Спартак» забил десять мячей со стандартов: шесть с угловых, два со штрафных ударов и еще два с пенальти. Интересно, что гол Зе Луиша вообще не повлиял на игру «Спартака». «Арсенал» тогда победил, а Карреру уволили именно после этого матча.
Вот его слова о стандартах: «Прошедшим летом мы много работали над стандартами, и эта база дает плоды по сей день. А то, что мы мало забиваем с игры. На чемпионате мира тоже много забивали после штрафных и угловых!»
Сравните эту позицию с высказываниями Кононова в эфире телеканала «Матч Премьер» сразу после матча с «Ростовом»: «Никакой тенденции нет. Футбол состоит из стандартных положений и игры».