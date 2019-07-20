«Спартак» опять ставит на стандарты. Так было при Каррере, а потом его уволили

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), но значительно прибавил в качестве игры. Бегали быстрее, били сильнее и чаще – матч против «Сочи» хоть и был победным, но даже близко не запомнился чем-то хорошим. Там «Спартак» отскочил из-за спорного гола Жиго с заключительного стандарта. Здесь второй гол «Спартака» случился уже на 66-й минуте.

Сходство с матчем против «Сочи» все-таки есть. У «Спартака» снова забил защитник – теперь за голы взялся Джикия. Еще один мяч пришел от Луиса Адриано, который реализовал пенальти. В сезоне у «Спартака» теперь четыре очка в двух матчах и три забитых гола – номинально все без серьезных проблем. Но одна все-таки есть: «Спартак» начал сезон без голов с игры .

«Мы такие матчи уже играли. А можно просто делать свое дело в каждой линии на поле, создать момент и реализовывать его. Не получается с игры, нужно реализовывать стандарты», – рассказывал Кононов еще после матча с «Сочи». Исполнение стандартов – единственное, в чем к его «Спартаку» реально нет никаких претензий.