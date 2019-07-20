Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный

Первым правильность гола «Краснодара» объяснил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. «Гол чистый. Игрок «Уфы» выбил мяч на Намли из-под ноги Ольсона. Это не пас. Крутой эпизод. Редкий», – написал Шнякин в твиттере. Он же отметил красивый финт Намли за несколько секунд до гола. Наверное, из-за таких качеств этого легионера и привезли в «Краснодар» этим летом.

Важнее всего, что в этом эпизоде правильно разобрались судьи. Особенно это хорошо на фоне спорных моментов из первого тура (голы Миранчука и Жиго) с явными ошибками арбитров. Главным итогом стартовых встреч РПЛ стали не только привычные скандалы, но и отсутствие VAR в российском чемпионате. Не было его и в игре «Уфы» с «Краснодаром», хотя дело двинулось.

Впервые в истории российского чемпионата VAR появится на игре «Динамо» и «Рубина». Запомните этот момент, когда всем нам больше не придется самим разбираться в судейской логике. Теперь любому арбитру подскажут видеоассистенты, хотя запуск VAR в российском чемпионате все равно получается тугим. Сначала систему включат на 1-3 игры каждого тура.