РПЛ
VAR
Юнес Намли
Краснодар
Уфа
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#РПЛ #Краснодар #VAR #Уфа #Юнес Намли

Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный

20 июля 2019, 17:15
Александр Плеханов

«Краснодар» выиграл у «Уфы» со счетом 3:2, хотя проигрывал в два мяча после первого тайма. Ключевой момент матча – гол Юнеса Намли на 50-й минуте. По первым повторам заметно, что Намли реально находился ближе остальных игроков к воротам «Уфы». Судья поднял флаг, арбитр изначально отменил гол, но потом показал на центр. Наконец-то все правильно. 

Смотрите этот мяч в обзоре игры на официальном канале «Матч ТВ» на ютубе с 4:38.

Если мяч летит от игрока защищающейся команды, то офсайд не считается. В этом эпизоде главную роль как раз и сыграло касание защитника «Уфы». Он пытался накрыть удар Ольссона, но вместо этого отбросил мяч на ногу Намли. Сам Ольссон и его партнеры сразу указали судье именно на это касание. Для игроков «Уфы» этот пропущенный гол вырос из случайных обстоятельств.

скриншот с канала «Матч Премьер» на рутубе

Первым правильность гола «Краснодара» объяснил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. «Гол чистый. Игрок «Уфы» выбил мяч на Намли из-под ноги Ольсона. Это не пас. Крутой эпизод. Редкий», – написал Шнякин в твиттере. Он же отметил красивый финт Намли за несколько секунд до гола. Наверное, из-за таких качеств этого легионера и привезли в «Краснодар» этим летом.

Важнее всего, что в этом эпизоде правильно разобрались судьи. Особенно это хорошо на фоне спорных моментов из первого тура (голы Миранчука и Жиго) с явными ошибками арбитров. Главным итогом стартовых встреч РПЛ стали не только привычные скандалы, но и отсутствие VAR в российском чемпионате. Не было его и в игре «Уфы» с «Краснодаром», хотя дело двинулось.

Впервые в истории российского чемпионата VAR появится на игре «Динамо» и «Рубина». Запомните этот момент, когда всем нам больше не придется самим разбираться в судейской логике. Теперь любому арбитру подскажут видеоассистенты, хотя запуск VAR в российском чемпионате все равно получается тугим. Сначала систему включат на 1-3 игры каждого тура.

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