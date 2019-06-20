Бил в пах партнера, слушал песню 47 тысяч фанатов о себе. Это рекордный трансфер «Краснодара»
«Краснодар» объявил о покупке футболиста прямо посередине своего первого контрольного матча (2:2 против «Чайки»). Новичком стал 24-летний полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вилена.
«Краснодар» продолжает укрепляться в центре поля – там хватает проблем. Ушли Каборе и Перейра, не подошел Куэва, не слишком заиграл Ольссон, надолго травмировался Газинский, а Мамаева по понятным причинам не будет. Вилена – центральный полузащитник, левый фланг для него не чужой – там есть опыт выступлений, но главная позиция все-таки в центре.
Вилена с восьми лет и до сегодняшнего дня был частью «Фейеноорда». Дебютировал и забил первый гол в 17 лет, сделал дубль в 18 (это рекорд для клуба) и тогда же получил вызов в сборную Голландии.
Вилена уже приезжал в Краснодар и даже играл тут – его «Фейеноорд» в 2013 году встречался с «Кубанью» в квалификации Лиги Европы. Вместе с Инди, де Вреем, Класи и Пелле голландцы проиграли 0:1, а дома еще и уступили 1:2.
Робин ван Перси был кумиром Вилены, а потом они встретились в матче еврокубка. Вскоре Робин приехал в Роттердам заканчивать карьеру и стал одноклубником Вилены.
На счету Вилены 259 матчей и 41 гол в «Фейеноорде», он выиграл пять трофеев в клубе, в том числе и долгожданное чемпионство в сезоне-2016/17. А еще стал двукратным чемпионом Европы U-17: оба раза в финалах была обыграна Германия, в одном из них Вилена забил два гола, в другом – реализовал решающий послематчевый пенальти.
В 2016-м, за год до чемпионства, Вилена и клуб заспорили о контракте. В мае «Фейеноорд» объявил о расставании с игроком из-за его слишком больших финансовых запросов. «Меня выставляли рвачом, но в клубе знают, что я не такой, я просто хотел получать столько же, сколько и большинство одноклубников», – жаловался тогда Вилена, но через месяц стороны договорились продлить соглашение на два года (а затем еще на два – до лета 2020-го).
«Думаю, он станет игроком мирового уровня, – прогнозировал несколько лет назад известный голландский тренер Ад де Мос. – У него отличная левая нога, он забивает голы, при этом здорово играет без мяча. Мне кажется, он станет более совершенной версией Эдгара Давидса.
Кстати, как насчет удара с 35 метров с отскоком за линию от перекладины? Легко!
В то же время, Вилена никогда не забудет какую акцию в его поддержку устроили фанаты «Фейеноорда». Осенью 2016-го футболист потерял маму, она скончалась в возрасте 52 лет. На 52-й минуте матча с «Гоу Эхед Иглз» фанаты стали петь песни в поддержку Вилены. А на следующей игре против «Зволле» почти все 47 500 фанатов «Фейеноорда» зажгли бенгальские огни и исполнили You Will Never Walk Alone.
По партнеру голландец однажды тоже врезал смачно. Фото Вилены, бьющего в пах одноклубника на тренировке, несколько лет назад облетело все новостные СМИ, уж слишком брутально это выглядело. Игроки повздорили на сборе в Португалии во время паузы в сезоне, и все это произошло на глазах тренера Джованни ван Бронкхорста.
В итоге вроде как замяли, но Джио объяснил парням, что такое творить не стоит в ситуации, когда за тобой даже вдали от дома следят десятки глаз.
В лице Вилены «Краснодар» получает хорошего уровневого игрока, способного забивать раздавать передачи (6+5 по «гол плюс пас» в сезоне) и обострять игру. Он предельно сконцентрирован во время игр, подвижен, он знает, как выигрывать матчи, есть и чемпионский опыт. Характер парня соответствует его позиции, где нужно уметь не только создавать, но и отбирать.
Покупка Вилены – рекорд для «Краснодара», Transfermarkt сообщает о потраченных девяти миллионах евро на голландца. Помимо Вилены «Краснодар» этим летом платил три миллиона за Кайо из «Санта-Клары», два – за Намли из «Зволле» и 400 тысяч за Камболова из «Рубина». Вся эта четверка – центральные полузащитники. Клуб продолжает активно укрепляться перед историческим событием – стартом в Лиге чемпионов.