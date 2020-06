Бил в пах партнера, слушал песню 47 тысяч фанатов о себе. Это рекордный трансфер «Краснодара»

В то же время, Вилена никогда не забудет какую акцию в его поддержку устроили фанаты «Фейеноорда». Осенью 2016-го футболист потерял маму, она скончалась в возрасте 52 лет. На 52-й минуте матча с «Гоу Эхед Иглз» фанаты стали петь песни в поддержку Вилены. А на следующей игре против «Зволле» почти все 47 500 фанатов «Фейеноорда» зажгли бенгальские огни и исполнили You Will Never Walk Alone.