Бил в пах партнера, слушал песню 47 тысяч фанатов о себе. Это рекордный трансфер «Краснодара»

«Краснодар» продолжает укрепляться в центре поля – там хватает проблем. Ушли Каборе и Перейра, не подошел Куэва, не слишком заиграл Ольссон, надолго травмировался Газинский, а Мамаева по понятным причинам не будет. Вилена – центральный полузащитник, левый фланг для него не чужой – там есть опыт выступлений, но главная позиция все-таки в центре.

Вилена с восьми лет и до сегодняшнего дня был частью «Фейеноорда». Дебютировал и забил первый гол в 17 лет, сделал дубль в 18 (это рекорд для клуба) и тогда же получил вызов в сборную Голландии.