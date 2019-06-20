Новый турнир со «Спартаком» и ЦСКА: когда и где, стоит ли смотреть?

И еще по одной причине от каждой из команд.

• «Спартак» приедет без Комбарова, Глушакова и Боккетти (покинули клуб), возможно, без Зе Луиша (он почти в «Порту»), но наверняка с известным новичком , переход которого анонсировал Леонид Федун.

• Никола Влашич сыграет за ЦСКА уже как полноценный игрок без всяких аренд: армейцы приобрели его на днях за 15,7 млн евро.

• «Краснодар» будет без тяжело травмированных Газинского и Классона, зато он покажет, кто такие Кайо и Намли – два центральных полузащитника из португальского и голландского чемпионатов. Посмотрим, к лицу ли форма «Краснодара» Камболову – он только что перешел из «Рубина».

• У «Ростова» новички только из ФНЛ – Чистяков и Саплинов . Последнего приобрели из «Балтики», при этом мы помним, как неплохо первое время играл за ростовчан приехавший из Калининграда Скопинцев. Может, у Саплинова получится повторить успех.

Напомним, первая игра – в среду 26 июня, «Спартак» сыграет с «Ростовом».

Напоследок – несколько коротких призывных роликов: