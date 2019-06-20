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#РПЛ #Спартак #ЦСКА #Краснодар #Ростов

Новый турнир со «Спартаком» и ЦСКА: когда и где, стоит ли смотреть?

20 июня 2019, 16:19
Михаил Морозов

Телеканал «Матч Премьер» попытался спасти для нас зимнюю паузу, когда было мало футбола. В январе четыре российских клуба провели в Катаре турнир «Кубок Матч Премьер» за месяц до возобновления сезона.

Что было тогда?

  • Участвовали «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Играть отказались ЦСКА и «Краснодар».
  • Победителем стал «Спартак», выигравший все три матча с общим счетом 9:1. Однако те, кого он разгромил тогда («Зенит» – 3:0, «Локомотив» – 4:0) в РПЛ финишировали гораздо выше – на первых двух местах.
  • Лучшего бомбардира не было – по два мяча с игры забили Кьяртанссон, Глушаков, Терентьев и Зе Луиш. Никого из этой четверки на новом турнире уже не будет – почти на 100%

РПЛ

Новый турнир будет и летом?

Да, и он пройдет с 26 июня по 4 июля под названием «Кубок Париматч Премьер» – с учетом имени главного спонсора турнира. Телеканал «Матч Премьер» покажет его в полном объеме, как и, вероятно, «Матч ТВ» (на 26 июня уже запланирована трансляция).

Участники те же?

Нет, на этот раз «Зенит» и «Локомотив» уехали готовиться к сезону и Лиге чемпионов по собственной программе. К «Спартаку» и «Ростову» добавятся ЦСКА и «Краснодар». Зимой было одно дерби («Спартак» – «Локо»), теперь будет два: «Спартак» против ЦСКА, «Ростов» против «Краснодара».

Судить матчи призвана австрийская бригада арбитров: Рене Айснер, Александр Харкам и Кристиан-Петру Чокрка.

Какое расписание, кто прокомментирует?

Одного твита Романа Нагучева вполне достаточно.

Где пройдет турнир?

Зимой он был в Катаре, а теперь состоится в небольшом австрийском городке Пеллау, где проживают всего две тысячи человек (по другим данным – в три раза больше). Там играет любительская команда «ТСВ Спаркассе Пеллау», а ее крохотный стадион вмещает не более 200 человек – на нем четыре маленьких сектора под крышей.

«ТСВ Спаркассе Пеллау»

И еще по одной причине от каждой из команд.

• «Спартак» приедет без Комбарова, Глушакова и Боккетти (покинули клуб), возможно, без Зе Луиша (он почти в «Порту»), но наверняка с известным новичком, переход которого анонсировал Леонид Федун.

Никола Влашич сыграет за ЦСКА уже как полноценный игрок без всяких аренд: армейцы приобрели его на днях за 15,7 млн евро.

• «Краснодар» будет без тяжело травмированных Газинского и Классона, зато он покажет, кто такие Кайо и Намли – два центральных полузащитника из португальского и голландского чемпионатов. Посмотрим, к лицу ли форма «Краснодара» Камболову – он только что перешел из «Рубина».

• У «Ростова» новички только из ФНЛ – Чистяков и Саплинов. Последнего приобрели из «Балтики», при этом мы помним, как неплохо первое время играл за ростовчан приехавший из Калининграда Скопинцев. Может, у Саплинова получится повторить успех.

Напомним, первая игра – в среду 26 июня, «Спартак» сыграет с «Ростовом».

Напоследок – несколько коротких призывных роликов:

Если вы живете или отдыхаете в Австрии, телеканал может помочь попасть на игры. Из Граца на машине в Пеллау ехать час, из Вены – на 40 минут больше.

Что с регламентом?

Об изменениях в регламенте со времен зимнего турнира пока ничего не говорилось.

Основные правила на том турнире выглядели следующим образом:

  • При ничьей по итогам 90 минут назначались пенальти.
  • Победитель в основное время получал три очка, победитель по пенальти – два, проигравший по пенальти – одно, проигравший в основное время – ноль
  • При равенстве очков считается сначала разница мячей, затем количество забитых, а потом личная встреча.

Если мне не понравился прошлый турнир, зачем смотреть этот?

Вероятно, он и правда будет не слишком интересен для нейтральных болельщиков. По большому счету, причины тут банальны:

• Со «Спартаком» никогда не скучно, а уж со «Спартаком» Кононова – тем более.

• ЦСКА с Гончаренко всегда играет интересно и задорно. Должно быть зрелище.

• За игрой «Краснодара» приятно следить всем, а еще любопытно, как проявит себя молодежь в преддверии старта в Лиге чемпионов.

• В «Ростове» есть Валерий Карпин – он в каждом турнире творит что-нибудь запоминающееся. В основном, словесно.

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