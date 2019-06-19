Глушаков ушел из «Спартака» как враг. Но вот 5 хороших моментов его эпохи

Стерпел вместе с командой массу провалов

Карпин, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. Все взлеты и провалы «Спартака» с этими тренерами прошел и Глушаков. Уровень игры был разным, но на поле капитан старался как мог.

За это время были вылета от «Санкт-Галлена» и АЕКа, семь голов в Ливерпуле, сразу несколько запоротых сезонов, которые приходилось просто доигрывать, все проигранные Кубки.

Чемпионский суперсезон, а особенно тот безумный гол «Амкару»

Восемь важнейших голов в сезоне-2016/17 очень сильно помогли «Спартаку» завоевать долгожданный титул. Вероятно, самым важным из них был забитый мяч в ворота ЦСКА во второй игре – он стал победным, после этой игры не осталось никаких сомнений о том, что «Спартак» станет чемпионом.

Но все вспоминают то, что Глушаков сотворил на последней минуте матча с «Амкаром».