Глушаков ушел из «Спартака» как враг. Но вот 5 хороших моментов его эпохи
«Спартак» объявил о расставании с капитаном Денисом Глушаковым. Вместе они выиграли чемпионат и Суперкубок России. Еще пару лет назад Глушаков был героем для клуба и фанатов, но сейчас его уход – большое облегчение для всех сторон. Как же так произошло?
- «Спартак» был в шаге от завоевания Кубка в прошлом году, но в полуфинале против «Тосно» Глушаков не реализовал супермомент в овертайме и не забил решающий пенальти в послематчевой серии.
- Глушаков конфликтовал с Каррерой – это факт. Тренера уволили, а многие болельщики до сих пор считают, что это произошло из-за Глушакова.
- Фанаты устраивали Глушакову травлю с баннерами и даже с выбеганием на поле во время матча еврокубка.
- Уровень игры Глушакова даже несмотря на несколько важных голов – очень слабый за весь год.
«Спартак» расстался с Глушаковым и, прощаясь в соцсетях, не стал крепить фотографию стадиона. За шесть лет в клубе он и правда запомнился с разных сторон. Но хороших моментов было никак не меньше.
Стерпел вместе с командой массу провалов
Карпин, Якин, Аленичев, Каррера, Кононов. Все взлеты и провалы «Спартака» с этими тренерами прошел и Глушаков. Уровень игры был разным, но на поле капитан старался как мог.
За это время были вылета от «Санкт-Галлена» и АЕКа, семь голов в Ливерпуле, сразу несколько запоротых сезонов, которые приходилось просто доигрывать, все проигранные Кубки.
Чемпионский суперсезон, а особенно тот безумный гол «Амкару»
Восемь важнейших голов в сезоне-2016/17 очень сильно помогли «Спартаку» завоевать долгожданный титул. Вероятно, самым важным из них был забитый мяч в ворота ЦСКА во второй игре – он стал победным, после этой игры не осталось никаких сомнений о том, что «Спартак» станет чемпионом.
Но все вспоминают то, что Глушаков сотворил на последней минуте матча с «Амкаром».
Первый гол за «Спартак» получился одним из самых красивых в сезоне
Символично, что произошло это на пустом стадионе. В 2013-м «Спартак» играл с «Зенитом» без зрителей и выиграл 4:2, последний гол в матче забил Глушаков, который обвел всю защиту.
«Я уже забивал похожий гол. Еще в первой лиге. Но там защитников даже больше было — пять человек», — похвалился он после игры.
Раньше они с Каррерой отлично общались
Жаль, что продолжалось недолго и что больше таких фотографий мы не увидим.
Запомнился серией роликов про отмечание чемпионства
Сразу после завоевания титула Глушаков отправился на «Открытие Арену», где залез на забор с гитарой и самогоном, а затем всю ночь праздновал с болельщиками и командой.
Самогон Глушакова стал мемом, заодно и главной темой в «Вечернем Урганте». В тот месяц говорили только о нем – капитане «Спартака», но при этом обычном парне со своими эмоциями и слабостями. Слабости слишком сильно проявились всего лишь через год.
Денис Глушаков обратился к болельщикам. Жаль, но даже для хороших слов, которые сказал экс-капитан «Спартака», уже слишком поздно. Благодарить его за титулы, борьбу на поле и красивые голы сейчас хотят немногие.