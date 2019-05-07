Годин расплакался на прощальной пресс-конференции. Он уходит из «Атлетико»

Вот так с Годином попрощался президент «Атлетико» Энрике Серезо: «Вы сражались в тысяче сражений и защищали клуб в каждой игре, и вы носили капитанскую повязку. Где бы вы ни оказались, «Атлетико» желает вам большой удачи. «Атлетико» – ваша семья, «Ванда Метрополитано» – ваш дом».

Уругваец мог уйти и раньше – прошлым летом он имел предложение от «Манчестер Юнайтед». Тогда Годин долго раздумывал, но все-таки остался в Испании еще на год. Сейчас дело совсем не в «МЮ», просто Годин захотел новый вызов для собственной карьеры.

Теперь на него претендует «Интер», где планируют сделать Година самым высокооплачиваемым игроком команды. COPE пишет, что в Италии Годин получит трехлетний контракт с зарплатой 6,75 миллионов евро в год. В «Атлетико» ему платят на 35% меньше.