Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею

Выиграл 229 тысяч евро в местной лотерее

Розыгрыш средств проводил Doha Bank – один из крупнейших банков в Катаре. Через конкурс банк поддерживал программу «Аль Дана», призывая своих клиентов экономить деньги. Миллионером мог стать любой, кто тоже поддерживал эту программу.

Хави повезло больше остальных – он забрал все 229 тысяч евро (миллион катарских риалов). «Я открыл свой счет в этом банке 5 декабря 2016 года, так как у меня была заинтересованность в программе «Аль Дана», – рассказал Хави после победы.

Стал послом ЧМ-2022

Из всех послов турнира Хави назначили первым. Тут важно, что Хави участвует в программе Generation Amazing. Это целый комплекс мероприятий, с помощью которых повышают интерес к ЧМ-2022. Generation Amazing проводит матчи для рабочих, а Хави участвует в них вместе с обычными людьми.

Хави – один из кураторов программы. В этой роли он посещает разные страны. Например, был в Индии. С помощью программы планируют развитие общество. Уже сейчас строятся новые футбольные поля, где каждый может поиграть в мяч без всякой зависимости от социального статуса.