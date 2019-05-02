7 чувств, которые пережил Лео Месси в матче с «Ливерпулем». Спектр был широкий
Боль
Это привычная для него история. Четыре фола он собрал за матч с «Ливерпулем», дважды получив от Фабиньо, еще однажды – от Кейта. Парни не собирались ломать Лео, но тому все равно досталось сильно. Про четвертый фол – ниже. Пока лишь представим себе следующее. Четыре фола – это еще мало, но если в среднем на нем фолят по пять-шесть раз за матч, то косили его за всю карьеру от четырех до пяти тысяч раз.
Без крепкого телосложения каждый раз вставать и упрямо решать исход матча невероятно сложно, но именно поэтому его и зовут Лионель Месси, а не, скажем, Андре Гомеш.
Ярость
Хотя сначала было больно. Это Милнер на 43-й минуте влетел в Месси, выбросив его за линию аута. Прием был очень грубым и совершенно не футбольным, но судья позабыл карточки – спасибо, хоть штрафной дал. Лео покатался по полю, а затем поднялся и высказал Милнеру все претензии. Разъяренного Месси мы видим редко, но парень из «Ливерпуля» сегодня постарался ради этого. Ох и зря.
Легкость
Один из самых легких голов в карьере Месси забил именно сегодня – после отскока от перекладины мяч удобно прилетел к нему, да так, что даже не понадобилось наносить удар. Месси просто внес мяч в ворота и сделал счет 2:0. Теперь выполнить задачу выхода в финал гораздо проще. И даже пропустить не так уж страшно.
Ностальгия
Вероятно, Лео об этом помнил. 1 мая 2005 года он забил свой первый гол за «Барселону». Соперником был «Альбасете», ассистентом – Роналдиньо, а сам Месси красиво перекинул мяч через вратаря. День в день спустя ровно 14 лет он практически вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, где она также будет фаворитом.
Счастье
Оно накрыло всех, кто болел за «Барселону», и самого Месси, конечно, тоже. 2:0 – хороший счет, но с разгромом ехать на «Энфилд» куда приятнее, едва ли там отгрузят столько же. На 82-й минуте Месси установил мяч для удара со штрафного примерно с 25 метров, а затем всадил в девятку, да так что не спас один из самых дорогих вратарей мира. 3:0 – почти приговор. А еще этот гол аргентинца Месси бразильцу Алиссону – как небольшой локальный разогрев перед стартующим через месяц Кубком Америки. Как знать, может, там будет подобный сюжет.
Величие
Месси редко отмечает голы как-то по-особенному, чтобы его празднование долго обсуждали или копировали. Он уже за «Барсу» аж 600 голов наколотил, но все равно его жесты после забитого мяча помнят редко.
Этот – запомнят. Вот она – величественная поза. С посылом все согласны.
Удовлетворение
Лео выигрывал с «Барсой» все, что только можно было выиграть. 10-кратный чемпион Испании, даже Лигу чемпионов брал четырежды. Но в чемпионате дела идут довольно скучно, а с последнего финала ЛЧ прошло уже четыре года. После той победы в 2015-м «Барсу» в четвертьфинале вышиб «Атлетико», потом на той же стадии она получила от «Ювентуса», а в прошлом году также в 1/4-й подверглась унижению от «Ромы».
Год назад «Барса» вышла бы на «Ливерпуль», но не получилось. Удалось теперь, и для новой победы в главном турнире Европы Месси и его партнерам нужно просто немного потерпеть на «Энфилде». Запас у них велик, а явными фаворитами финала они будут хоть при упертом «Тоттенхэме», хоть при чудесном «Аяксе».