7 чувств, которые пережил Лео Месси в матче с «Ливерпулем». Спектр был широкий

Боль

Это привычная для него история. Четыре фола он собрал за матч с «Ливерпулем», дважды получив от Фабиньо, еще однажды – от Кейта. Парни не собирались ломать Лео, но тому все равно досталось сильно. Про четвертый фол – ниже. Пока лишь представим себе следующее. Четыре фола – это еще мало, но если в среднем на нем фолят по пять-шесть раз за матч, то косили его за всю карьеру от четырех до пяти тысяч раз .

Без крепкого телосложения каждый раз вставать и упрямо решать исход матча невероятно сложно, но именно поэтому его и зовут Лионель Месси, а не, скажем, Андре Гомеш.

Ярость

Хотя сначала было больно. Это Милнер на 43-й минуте влетел в Месси, выбросив его за линию аута. Прием был очень грубым и совершенно не футбольным, но судья позабыл карточки – спасибо, хоть штрафной дал. Лео покатался по полю, а затем поднялся и высказал Милнеру все претензии. Разъяренного Месси мы видим редко, но парень из «Ливерпуля» сегодня постарался ради этого. Ох и зря.