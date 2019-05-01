Английские фанаты шумят в Барселоне: бросили жителя в фонтан, избили сотрудников отеля, атаковали полицейских
1 мая – день полуфинального матча «Барселона» – «Ливерпуль». В столицу Каталонии приехали английские болельщики, и Барселона сразу оживилась, но позитива от этого нет. Серьезно прибавилось работы для полицейских.
Известны уже как минимум три инцидента, связанные с англичанами. Самый вопиющий из них – бросок человека в фонтан, судя по всему, местного жителя, уж точно не желавшего там купаться. Причем осуществил идею пожилой на вид англичанин. «Он дожил до таких лет, но до сих пор не понимает, что кидать людей в фонтан – это беспредел?» – задаются вопросом в комментариях.
Оказалось, что искупавшихся было как минимум двое. Вот еще один:
За день до матча досталось полиции. Полтысячи ливерпульских фанатов тусовались в районе Королевской площади Барселоны, и там они стали неадекватно себя вести, увидев сотрудников – кидались в них пивными банками, выкрикивали оскорбления.
Еще шестеро отправились в полицию прямиком из отеля Plaça Reial, где в результате конфликта с ними пострадали четыре сотрудника отеля (двум понадобилась медицинская помощь, у одного сломан нос). Фанаты «Ливерпуля» задержаны и дают показания.
На бульваре Рамбла было найдено примерно 3000 пивных банок, так что полиция города выгнала оттуда всех фанатов.
Президент «Ливерпуля» в твиттере призвал к хорошему и скромному поведению в красивом городе.
Клуб выразился резче на официальном сайте: «Такое поведение недопустимо и неприемлемо». Сообщалось также, что «Ливерпуль» сотрудничает с полицейскими службами Мерсисайда и Испании для идентификации нарушителей.
Что касается фанатов «Ливерпуля», то они сами жаловались на жестокое обращение полиции и ее провокации. По словам англичан, полицейские сдирали флаги, бросались на людей и избивали их без причины и в целом выглядели так, будто очень сильно ждали ответной реакции. Всего по сообщению Marcaна матч прибыли примерно 5000 фанатов «Ливерпуля», 4610 из которых будут поддерживать команду на гостевом секторе «Камп Ноу».
Прошлой весной фанаты «Ливерпуля» также попадали в заголовки новостей – атаковали автобус «Ман Сити», который ехал по направлению к «Энфилду», дрались с фанатами «Ромы» и бились с украинскими ультрас в Киеве перед финалом ЛЧ.
Без неприятностей не обошлось и вокруг первого полуфинального матча между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Если сначала все сводилось к безобидным приколам, то затем уже вспыхивали драки между фанатами и до игры, и после нее.
Вероятно, приезжие болельщики «Тоттенхэма» и «Барселоны» в гостях через неделю будут себя вести более мирно.