Капитану «Копенгагена» подарили скамейку. Так фанаты поздравили его с окончанием карьеры
Полузащитник «Копенгагена» Вильям Квист объявил о летнем уходе из футбола. «Я очень горжусь тем, чего я достиг за свою карьеру в клубе и в сборной. Чувствую, что сейчас самое подходящее время для ухода», – сказал 34-летний игрок перед матчем с «Оденсе».
Достижений у него и правда достаточно. С «Копенгагеном» Квист семь раз выигрывал чемпионство в Дании и три раза побеждал в Кубке. В этом году будет восьмое чемпионство: за четыре тура до конца «Копенгаген» опережает «Мидтьюлланн» на 11 очков.
В Дании Квиста обожают. Он зацепил три сезона в немецком «Штутгарте», полтора года поиграл в Англии, но все остальное время был в родном «Копенгагене». Со сборной Дании Квист приезжал на ЧМ-2018 в Россию, где сыграл 36 минут в матче с Перу.
Прощание с ним вышло ярким. «Копенгаген» сразу объявил, что Квист войдет в совет директоров компании, которая управляет клубом. «Копенгаген» выиграл у «Оденсе» со счетом 4:0, а Квист отдал голевой пас в моменте с четвертым голом.
Главная штука случилась за пределами поля. Квист выступил с речью перед фанатами, управлял их зарядами, получил кричалки и аплодисменты. Еще ему подарили скамейку, расписанную пожеланиями.
Все прошло в атмосфере всеобщей радости.
«Копенгаген» подготовил в его честь прощальное видео.
В этом сезоне Квист ни разу не выходил на поле в стартовом составе, но сыграл почти в половине матчей Суперлиге. Это стало одной из причин, по которым Вильям окончательно заканчивает с футболом. Даже смазанный сезон не лишит его статуса местной легенды.