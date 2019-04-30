Капитану «Копенгагена» подарили скамейку. Так фанаты поздравили его с окончанием карьеры

Полузащитник «Копенгагена» Вильям Квист объявил о летнем уходе из футбола. «Я очень горжусь тем, чего я достиг за свою карьеру в клубе и в сборной. Чувствую, что сейчас самое подходящее время для ухода», – сказал 34-летний игрок перед матчем с «Оденсе».

Достижений у него и правда достаточно. С «Копенгагеном» Квист семь раз выигрывал чемпионство в Дании и три раза побеждал в Кубке. В этом году будет восьмое чемпионство: за четыре тура до конца «Копенгаген» опережает «Мидтьюлланн» на 11 очков.

В Дании Квиста обожают. Он зацепил три сезона в немецком «Штутгарте», полтора года поиграл в Англии, но все остальное время был в родном «Копенгагене». Со сборной Дании Квист приезжал на ЧМ-2018 в Россию, где сыграл 36 минут в матче с Перу.