У тренера и хоккеиста «Авангарда» проблемы с допинг-контролем. Худший прогноз: 4 года дисквалификации

• Российское антидопинговое агентство имеет претензии к хоккейному «Авангарду». Уже после окончания сезона в клуб направили официальный запрос, но без конкретных претензий. Об этом Sports.ru узнал из комментария президента «Авангарда» Сушинского в ответе от пресс-службы «Авангарда».

• «СЭ» пишет, что РУСАДА готовит дело по трем людям из «Авангарда»: Боб Хартли (главный тренер), Денис Зернов (нападающий, один из лидеров), Дмитрий Батушенко (клубный врач).

• Пока от «Авангарда» требуют объяснение по ситуации во время финала Кубка Гагарина. Хартли и Батушенко мешали допинг-контролю, а Зернов какое-то время скрывался от инспектора . Журналист «Чемпионата» Павел Панышев даже написал твит, что проба Зернова оказалась положительной. Потом удалил.

• Мы не будем переписывать сложный язык самих пунктов нарушения правил (их читайте там под пунктами 2.3 и 2.5). Кратко: Зернова обвиняют в уклонении от сдачи пробы, Хартли и Батушенко – в препятствовании взятию проб.