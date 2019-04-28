У тренера и хоккеиста «Авангарда» проблемы с допинг-контролем. Худший прогноз: 4 года дисквалификации
• Российское антидопинговое агентство имеет претензии к хоккейному «Авангарду». Уже после окончания сезона в клуб направили официальный запрос, но без конкретных претензий. Об этом Sports.ru узнал из комментария президента «Авангарда» Сушинского в ответе от пресс-службы «Авангарда».
• «СЭ» пишет, что РУСАДА готовит дело по трем людям из «Авангарда»: Боб Хартли (главный тренер), Денис Зернов (нападающий, один из лидеров), Дмитрий Батушенко (клубный врач).
• Пока от «Авангарда» требуют объяснение по ситуации во время финала Кубка Гагарина. Хартли и Батушенко мешали допинг-контролю, а Зернов какое-то время скрывался от инспектора. Журналист «Чемпионата» Павел Панышев даже написал твит, что проба Зернова оказалась положительной. Потом удалил.
• Мы не будем переписывать сложный язык самих пунктов нарушения правил (их читайте там под пунктами 2.3 и 2.5). Кратко: Зернова обвиняют в уклонении от сдачи пробы, Хартли и Батушенко – в препятствовании взятию проб.
• Наказание по этим делам – четырехлетняя дисквалификация. Если смогут доказать, что нарушения не были преднамеренными, будет два года. Это все равно много.
• Еще важное: до и после третьего матча серии «Авангарда» и ЦСКА допинг-инспекторам мешали работать (на них кричали), но все процедуры они провели. Возможно, это сыграет в пользу «Авангарда» и его тренеру. Сушинский подтвердил импульсивную реакцию Хартли.
• По Зернову все сложнее. Он сдал допинг-пробу, но ее положительный или отрицательный результат пока не могут подтвердить публично. Все это формальные правила, которые в РУСАДА установили самим себе. Придется ждать официального объявления.
Сезон завершен, но это важно
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а «Авангард» уже отпраздновал со своими болельщиками победу в Восточной конференции. Финальную серию хоккеисты из Омска слили со счетом 0:4, но все равно провели успешный сезон.
Весь год «Авангард» играл в Балашихе из-за проблем с ареной в Омске. Проведет под Москвой он и следующий сезон. Все это совпало с приходом в клуб нового руководства. Всем рулят Сушинский и Крылов – они собрали и перестроили всю эту команду, пригласили Хартли.
В начале сезона из «Лады» пришел Зернов. 23-летний нападающий провел в этом сезоне 76 матчей, где набрал 41 очко. Для талантливого парня вышел прогрессивный год. В «Авангарде» его видят лидером еще на пару ближайших лет.
Допинг-скандалы в КХЛ – редкость. Последний связан с дисквалификацией Даниса Зарипова: в ноябре 2017-го он сократил дисквалификацию до полугода через разбирательство в суде Лозанны. Зарипов доказал, что это было непреднамеренной ошибкой.
Возможно, скоро похожие разборки ждут и «Авангард».