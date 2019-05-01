Судья из России обслужит финал женской Лиги чемпионов. Она работала на Евро и блокировала фейсбук из-за угроз

Анастасии Пустовойтовой 38 лет. Футбольная карьера началась у нее еще с 15 лет – она выступала за молодежную сборную России, затем за основную национальную команду, съездив на чемпионаты мира и Европы. Есть у нее и чемпионский титул, добытый в России за «Рязань-ТНК».

Закончив карьеру в 2004 году, Пустовойтова занялась судейством . Уже через пять лет стала обслуживать матчи женских международных турниров, через шесть – стала лучшей судьей России среди женщин. В 2012 году впервые в истории российского футбола матч мужских клубов судила женщина: Пустовойтову назначили на игру молодежных команд ЦСКА и «Локомотива». В этом же матче она удалила с поля игрока – он оскорбил ее и родителей.

В 2017-м году она работала на женском чемпионате Европы , где ей достался один матч – Исландия – Швейцария (1:2). «Надо было удалять игрока, я показала желтую. Это момент был прямо из обучающих видео: девушка врезалась шипами в бок сопернице, – вспоминала Пустовойтова этот эпизод в программе Евгения Савина. – Мне было тяжело, потому что девушка сыграла в мяч, потом в игрока. Но доверившись ощущениям, я дала желтую».

На том турнире работали также Стефани Фраппар (первая женщина-судья во французской Лиге 1), Бибиана Штайнхаус (судит матчи Бундеслиги) и Екатерина Монзуль (уже давно обслуживает игры украинской Премьер-лиги).