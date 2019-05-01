Судья из России обслужит финал женской Лиги чемпионов. Она работала на Евро и блокировала фейсбук из-за угроз
Анастасии Пустовойтовой 38 лет. Футбольная карьера началась у нее еще с 15 лет – она выступала за молодежную сборную России, затем за основную национальную команду, съездив на чемпионаты мира и Европы. Есть у нее и чемпионский титул, добытый в России за «Рязань-ТНК».
Закончив карьеру в 2004 году, Пустовойтова занялась судейством. Уже через пять лет стала обслуживать матчи женских международных турниров, через шесть – стала лучшей судьей России среди женщин. В 2012 году впервые в истории российского футбола матч мужских клубов судила женщина: Пустовойтову назначили на игру молодежных команд ЦСКА и «Локомотива». В этом же матче она удалила с поля игрока – он оскорбил ее и родителей.
В 2017-м году она работала на женском чемпионате Европы, где ей достался один матч – Исландия – Швейцария (1:2). «Надо было удалять игрока, я показала желтую. Это момент был прямо из обучающих видео: девушка врезалась шипами в бок сопернице, – вспоминала Пустовойтова этот эпизод в программе Евгения Савина. – Мне было тяжело, потому что девушка сыграла в мяч, потом в игрока. Но доверившись ощущениям, я дала желтую».
На том турнире работали также Стефани Фраппар (первая женщина-судья во французской Лиге 1), Бибиана Штайнхаус (судит матчи Бундеслиги) и Екатерина Монзуль (уже давно обслуживает игры украинской Премьер-лиги).
Впрочем, самой сложной игрой была другая – между Голландией и Ирландией: «Сыграли 0:0. Хорошо, они вышли на чемпионат мира. Я не поставила пенальти, и мне в фейсбуке посыпались сообщения (как раз я потом заблокировала), что типа: «Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем» и так далее».
Из российских женщин-арбитров многим известна Екатерина Костюнина, поскольку у нее популярный инстаграм. Пустовойтова – невысокого мнения о коллеге: «Она выдуманный персонаж, не такого уровня судья. Она была у меня резервной в том году, я спросила ее: «Сколько в футболе правил?» Она не ответила. Попа у нее тоже фотошопная».
С 7 июня по 7 июля во Франции состоится восьмой в истории чемпионат мира по женскому футболу. На нем впервые будет использована система VAR. Российской сборной там нет, так что представлять нашу страну будет только Пустовойтова. Позже станет ясно, какой матч она обслужит.
Ближайшее испытание – финал женской Лиги чемпионов, куда назначили Пустовойтову. Состоится он 18 мая между «Лионом» и «Барселоной» на «Групама Арене» в Будапеште. «Лион» лидирует по победам в этом турнире – все пять были добыты в нынешнее десятилетие. «Барселона» еще женскую ЛЧ не выигрывала.
Пустовойтова будет представителем России в решающем матче спустя десять лет после того, как пермская «Звезда» уступила немецкому «Дуйсбургу» в двухматчевом финале (0:6, 1:1).