«Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе

Данил Замалетдинов − об Аде Хегерберг

3 декабря 2018 года в Париже впервые вручали «Золотой мяч» лучшей футболистке. Его получила Ада Хегерберг, она из Норвегии и играет за французский «Лион». Эту победу испортила глупая шутка ведущего церемонии, который зачем-то спросил у Ады, умеет ли она танцевать тверк.

Через две недели после награждения Хегерберг написала колонку на сайте The Players Tribune с заголовком «Я здесь не для того, чтобы танцевать». В ней Ада рассказывает, почему она стала футболисткой и как получала «Золотой мяч».

История Хегерберг очень классная. Ее родители работают футбольными тренерами, старшая сестра − тоже профессиональная футболистка − играет за «ПСЖ». Кажется, в этом нет ничего интересного. Когда твои родственники настолько погружены в футбол, самое банальное и скучное – заняться тем же самым и использовать связи семьи для карьерного роста.

Обычно меня такие истории раздражают. Но пример Хегерберг − о том, как круто, когда человек растет и развивается в здоровой и грамотно построенной системе.

В мире Ады Хегерберг не было предрассудков о том, что девушки не должны играть в слишком не женский футбол. Была поддержка семьи и условия, когда талантливому футболисту, вне зависимости от его пола, легко попасть в сильную академию, а потом стать лучшим игроком в мире.

Теперь Хегерберг вдохновляет людей и своим примером помогает им бороться с душными стереотипами. Поэтому абсолютно наплевать, умеет ли она тверкать.

Незаметная героиня больших побед