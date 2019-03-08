«Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе
Внутри самого популярного спорта планеты до сих пор живет массовый стереотип: футбол − это для мужиков. Только они смотрят, играют, влияют и рассказывают. Редакция «Гола» напоминает, что все не так. Женщины в футболе − такие же важные участники процесса. И в клубах, и на поле, и в семьях.
В этом материале − пачка рассказов о тех женщинах, которые нас мотивируют, радуют или интересуют.
Идеальная лучшая футболистка
Данил Замалетдинов − об Аде Хегерберг
3 декабря 2018 года в Париже впервые вручали «Золотой мяч» лучшей футболистке. Его получила Ада Хегерберг, она из Норвегии и играет за французский «Лион». Эту победу испортила глупая шутка ведущего церемонии, который зачем-то спросил у Ады, умеет ли она танцевать тверк.
Через две недели после награждения Хегерберг написала колонку на сайте The Players Tribune с заголовком «Я здесь не для того, чтобы танцевать». В ней Ада рассказывает, почему она стала футболисткой и как получала «Золотой мяч».
История Хегерберг очень классная. Ее родители работают футбольными тренерами, старшая сестра − тоже профессиональная футболистка − играет за «ПСЖ». Кажется, в этом нет ничего интересного. Когда твои родственники настолько погружены в футбол, самое банальное и скучное – заняться тем же самым и использовать связи семьи для карьерного роста.
Обычно меня такие истории раздражают. Но пример Хегерберг − о том, как круто, когда человек растет и развивается в здоровой и грамотно построенной системе.
В мире Ады Хегерберг не было предрассудков о том, что девушки не должны играть в слишком не женский футбол. Была поддержка семьи и условия, когда талантливому футболисту, вне зависимости от его пола, легко попасть в сильную академию, а потом стать лучшим игроком в мире.
Теперь Хегерберг вдохновляет людей и своим примером помогает им бороться с душными стереотипами. Поэтому абсолютно наплевать, умеет ли она тверкать.
Незаметная героиня больших побед
Николай Живоглядов − о Кэт Фиппс
Это она уже больше 50 лет работает в «Манчестер Юнайтед». Это она с 2000 года встречает футболистов при входе на базе в Каррингтоне. Это она застала 13 клубных чемпионств из 20 за всю историю. Она – легендарная Кэт Фиппс, отдавшая одной команде полжизни.
Ее история в «МЮ» длится с 1968 года. В клубе она появилась еще при сэре Мэтте Басби как секретарь – Алекс Фергюсон в то время еще выступал за «Рейнджерс». Потом ирландка стала администратором на базе, вырастила несколько поколений футболистов, застала золотые и не очень времена и полюбилась абсолютно всем.
Для игроков Фиппс – вторая мама, которая всегда приветливо улыбается, обнимается и добавляет позитива в жизнь. На базе «МЮ» она создает уют и семейную атмосферу.
Больше всех старушку обожает Дэвид Бекхэм – его заваленную письмами от фанатов почту Кэт разбирала все время. В 2003 году англичанин перешел в «Реал» и перед уходом признался: «Кэт Фиппс – первый человек, которого я поцеловал на «Олд Траффорд». Она большая часть моей жизни».
Через четыре года Бекхэм вернулся в Манчестер на благотворительный матч и сразу же отправился в гости к Фиппс. Камеры засняли, как Бекхэм привычно обнимает любимую Кэт и перекидывается с ней парой фраз. Та фотография греет ирландку до сих пор больше, чем камин, на котором она стоит.
Фиппс – не только любовь и атмосфера, но и связь поколений. В 1996 году при ней в «МЮ» появился молодой Уле Гуннар Сульшер, в 2018-м – она встречала поседевшего норвежца, вернувшегося в команду уже как тренер.
В первый рабочий день Сульшер приехал на базу к восьми утра, чтобы подарить Кэт норвежский шоколад. Он не забыл ту, без кого работа в «Манчестер Юнайтед» не была бы такой сказочно приятной.
Маленькая старушка, объединяющая большой клуб. Легендарно.
Бывшая полицейская ломает предрассудки о судьях
Александр Плеханов − о Бибиане Штайнхаус
Мне только исполнилось 11 лет, когда служащая полиции Бибиана Штайнхаус впервые отсудила матч второй Бундеслиги. Для профессионального футбола это было чем-то неожиданным и новым, в умах многих болельщиков – чуждым, странным, непривычным.
По Германии такое назначение виделось только бодрящей акцией, когда о недавно прошедшем ЧМ-2006 уже начали забывать. Наверное, частично так оно и было. Штайнхаус судила на нормальном уровне, но стереотипы мужского футбола десять лет не давали ей попасть в высший дивизион.
Непримечательная игра «Фортуны» и «Франкфурта» все расшатала. Штайнхаус удалила с поля полузащитника Демирбая, а тот эмоционально выдал слова о том, что женщинам не место в футболе.
Демирбая дисквалифицировали на пять недель, но главный итог – всеобщее внимание. За Бибиану вступались во всех углах, а через два года она оказалась первой женщиной-судьей в Бундеслиге.
Германия – прогрессивная страна. Через 39-летнюю Бибиану Штайнхаус немцы показывают, что футбол доступен для всех. И каждый может быть в нем успешным, даже если это не сочетается с какими-то традиционными убеждениями.
В Иране из-за Бибианы срываются трансляции матчей. Игру «Баварии» и «Кельна» там подвергали цензуре, трансляцию матча мюнхенцев с «Аугсбургом» не показали вообще (на женщину в шортах смотреть запрещено). Но это единичный случай. Везде просто получают удовольствие и не замечают никаких отличий от проведения других матчей.
«Я смотрю Бундеслигу. Прямо сейчас включен матч «Аугсбург» – «Бавария». Судья – женщина. Мне это нравится! Футбол должен расти и меняться!» − в феврале писал в твиттере Икер Касильяс.
В 22 года я признаю новую реальность и тоже радуюсь за Бибиану Штайнхаус – женщину, которая не затерялась в мире мужчин.
Каратистка и звезда фитнеса делает мужа лучше
Михаил Морозов – об Анне Левандовской
У звезды «Баварии» и главного поляка современности Роберта Левандовского замечательная жена. Которая ломает трухлявый стереотип, что подруги футболистов − просто еще один атрибут их образа. Анна успешная, интересная и самодостаточная.
• Анна родилась в творческой семье, но искусством не интересовалась − ей нравился спорт. В десять лет она попробовала себя в секции карате, результат – 35 медалей за восемь лет и черный пояс. В Польше вообще гордятся этой семьей именно за пропаганду спорта, и каждому есть чем похвастаться.
• Она успешно защитила диссертацию в Академии физической культуры имени Юзефа Пилсудского, получив кандидатскую степень.
• Еще Анна получила звание специалиста по питанию и открыла ставший позже очень популярным блог о здоровом образе жизни под названием Healthy Plan from Ann. Позже появилось еще несколько проектов и несколько книг о питании и тренировках.
• У нее 2,2 млн подписчиков в инстаграме, но подписываются на девушку не для просмотра снимков в нижнем белье – таких у Анны найти почти невозможно. Там только семья, друзья, мотивирующие посты и тренировки. Жена Роберта многим помогает правильно питаться и тренироваться.
• Целеустремленная женщина, которая при этом обожает свою семью – практически эталон жены. А еще она помогает своему мужу стать лучше. Роберт сменил подход к тренировкам и полагается на специальную диету, которую составила Анна. Результат налицо – Левандовски круто прибавил в атлетизме.
• Два года назад у Роберта и Анны родилась дочь. Жизнь перестала быть прежней, прибавилась масса забот. Но молодая мама по-прежнему все успевает – воспитывать, обучать, тренироваться.
Босс, о чьей работе спорят до сих пор
Илья Егоров − об Ольге Смородской
Она запомнилась фанатам «Локомотива» больше с отрицательной стороны. При ней клуб завоевал всего один трофей – Кубок России. При ней в глухом запасе сидел один из лучших футболистов «Локо» последних лет (Ману Фернандеш), зато после ее ухода раскрылся. При ней в команде сменилось восемь тренеров, но самой значимой победы добился тот, кто больше всех связан с «Локо» – именно Игорь Черевченко взял Кубок России в сезоне-2014/15.
Смородская – самая противоречивая фигура в системе клуба за последние несколько лет. Взлеты и падения, ссоры с Диаррой и Буссуфой, неудачные трансферы (например, Сапатер, который только тренировался, но отказывался играть, при этом получая 1,5 млн евро в год) – все это она благополучно застала. Важнее – то, как она выходила из всех неудачных ситуаций.
Смородская – проекция «железной леди» на русский футбол. Она никогда не поддавалась на провокации трибун и не ссорилась с коллегами публично. Смо всегда сохраняла спокойствие, хладнокровие и гордо выходила практически из любой ситуации.
В конце концов, болельщики «Локомотива» постепенно забывают неудачи, которые были в команде при Ольге Юрьевне. Кажется, через десять лет о ней будут говорить, как о чудаковатой тетке, которая советовала Красножану, по какой схеме играть, или забегала в раздевалку команды после побед и целовала игроков в щеки. Суть же улетучится: Смородская была одной из немногих женщин, которая выживала в жесточайшей системе, не теряя имидж и лицо.
Девушка из Ярославля пробивается в Европе
Денис Лапшин − о Надежде Карповой
К женскому футболу принято относиться снисходительно: физики девушкам не хватает, и скорости не те. Я не буду вас переубеждать, но одну вещь гарантирую – конкуренция там самая серьезная, а у многих девушек такой характер, что любой мужчина позавидует их силе воли.
Наде Карповой всего 23 года, но она уже играет в Европе за «Севилью». Впервые о ней заговорили, когда она выступала в «Чертаново» – тот самый клуб, который сейчас рвется в РПЛ с кучей молодых талантов. В 2016 году на нее обратил внимание Лео Месси, который включил россиянку в десятку самых талантливых футболистов планеты. Карпова была единственной девушкой в этом списке.
Первый европейский клуб Карповой – «Валенсия». Сначала она часто выходила на поле, но, по мнению многих, Карпова так и не смогла адаптироваться в новом клубе. В ноябре 2018-го ее отстранили от тренировок с командой, и этой зимой она ушла в «Севилью». Первый гол случился быстро: уже в феврале она забила на второй минуте в матче против бывшего клуба.
Надя много занимается фитнесом. Если посмотреть ее инстаграм, то кажется, что она вообще никогда не отдыхает – вы только посмотрите на этот пресс!
В интервью Надя призналась, что если бы не футбол, она открыла бы приют для животных. Карпова – это как быть непробиваемой снаружи и человечной внутри.
История Карповой – то, что не получилось ни у одного нашего футболиста. Без авансов и блата Надя в 22 года уехала в Европу и не собирается останавливаться: «Что обо мне должны знать люди? Что я простая девчонка из Ярославля, которая любит футбол и отдает всю себя этому виду спорта. И даже такая обычная девчонка, как я, может играть в сборной России. Если она будет предана своему делу, будет работать, работать и работать».