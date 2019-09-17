Ада Хегерберг

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Победы в Лиге чемпионов и звезда с «Золотым мячом» – это тоже факты о «Лионе»
#Лион
Лучшая футболистка мира продолжает собирать награды. И до сих пор бойкотирует ЧМ
#Ада Хегерберг
«Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе
#Ада Хегерберг
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