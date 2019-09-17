Победы в Лиге чемпионов и звезда с «Золотым мячом» – это тоже факты о «Лионе»

Президент «Лиона» создал лучшую команду Европы

Так считает даже он сам. С 2004 года женский «Лион» – полноценная часть большой клубной структуры. Тогда же в него вложили большие инвестиции, занялись пиаром и сбором основных игроков. На матчах мужского и женского «Лиона» есть большая разница в количестве болельщиков, но это нормально. Атмосфера тут больше похожа на постоянное нахождение на семейном секторе.

«Этот бизнес почти безубыточен, позволяет «Лиону» выигрывать титулы и зарабатывать международную репутацию. На трибунах у нас все немного по-другому: меньше агрессии, больше дружелюбного отношения. Болельщики больше отождествляют себя со сборной, даже если в «Лионе» нам и удалось создать свои собственные фан-группы», – рассказывал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

У женского «Лиона» есть три по-настоящему популярных футболистки. На них приходят болельщики и держится весь пиар «Лиона». Амадин Генри – местная легенда, однажды уходившая в аренду к конкурентам из «ПСЖ». Только в инстаграме на нее подписано больше 270 тысяч человек. Вместе с Венди Ренар, которая провела в «Лионе» всю карьеру, они уже стали символами французского футбола.