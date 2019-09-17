Победы в Лиге чемпионов и звезда с «Золотым мячом» – это тоже факты о «Лионе»
Мужской «Лион» – это семь подряд чемпионств в начале века и выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Сейчас «Лион» скрылся за тенью «ПСЖ» и борется максимум за второе место. Во Франции команду больше не считают безоговорочным грандом. Лидеры «Лиона» из-за этого уезжают в другие чемпионаты (Ндомбеле в «Тоттенхэм», Фекир в «Бетис»).
Женский «Лион» даже масштабнее мужской команды. Здесь собирают лучших игроков со всего мира. «Лион» становился чемпионом уже 17 раз (13 из них, когда команду выкупил Олас) и стал шестикратным победителем Лиги чемпионов. В сентябре «Лион» приезжал в Россию, где со счетом 9:0 разгромил «Рязань-ВДВ». Для заинтересованных оставим здесь полную запись матча.
Президент «Лиона» создал лучшую команду Европы
Так считает даже он сам. С 2004 года женский «Лион» – полноценная часть большой клубной структуры. Тогда же в него вложили большие инвестиции, занялись пиаром и сбором основных игроков. На матчах мужского и женского «Лиона» есть большая разница в количестве болельщиков, но это нормально. Атмосфера тут больше похожа на постоянное нахождение на семейном секторе.
«Этот бизнес почти безубыточен, позволяет «Лиону» выигрывать титулы и зарабатывать международную репутацию. На трибунах у нас все немного по-другому: меньше агрессии, больше дружелюбного отношения. Болельщики больше отождествляют себя со сборной, даже если в «Лионе» нам и удалось создать свои собственные фан-группы», – рассказывал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.
У женского «Лиона» есть три по-настоящему популярных футболистки. На них приходят болельщики и держится весь пиар «Лиона». Амадин Генри – местная легенда, однажды уходившая в аренду к конкурентам из «ПСЖ». Только в инстаграме на нее подписано больше 270 тысяч человек. Вместе с Венди Ренар, которая провела в «Лионе» всю карьеру, они уже стали символами французского футбола.
Главный актив «Лиона» – 24-летняя норвежка Ада Хегерберг. Ее купили сюда в 2014 году из немецкого «Турбине». Зацените статистику: за 168 матчей за «Лион» во всех турнирах Хегерберг забила 202 мяча. Не зря она стала первым обладателем «Золотого мяча» в женском футболе. Хегерберг каждый сезон побеждает в гонке бомбардиров, но только прогрессирует.
Хет-триком в ворота «Рязань-ВДВ» Ада Хегерберг сравнялась с местной легендой Камиль Абили. Теперь у них по 43 гола в женской Лиге чемпионов. Хегерберг после игры много рассуждала о том, как ей нравится в «Лионе», сказала она и об этом рекорде: «Набрать равное с легендарной Абили количество голов – это очень хорошо. Такой результат мотивирует меня идти еще дальше».
AFP пишет, что у женского «Лиона» каждый сезон растет бюджет: в прошлом году он составлял 7-8 миллионов евро. В клубе дают мужчинам и женщинам равные права в использовании спортзала и любой тренировочной методики. Единственное отличие заключаются в зарплатах. У женского футбола по-прежнему меньше доход, поэтому даже лучшие игроки получают на уровне 500 тысяч евро в год. Основной доход девушки получают от рекламы.
«Лион» связан и с женским ЧМ
Жан-Мишель Олас говорил, что женским футболом во Франции наконец-то заинтересовались рекламодатели. Те, кто вкладывал деньги в регби, теперь смотрят на женщин с мячом. На это как раз и повлияли успехи «Лиона». Все руководство французского футбола теперь продвигает через «Лион» свои активы. Два полуфинала и финал чемпионата мира проходили на одном стадионе в Лионе. Сейчас это центр всего французского футбола.
Билеты на финал чемпионата мира раскупили через 31 минуту после официального старта продаж. Всего выделили 57 тысяч билетов. Сборная Франции вылетела в четвертьфинале, где проиграла будущим чемпионкам из сборной США (1:2). Перед турниром Олас хотел видеть успех на уровне мужчин, которые выиграли ЧМ-2018 в России. Не получилось, но финал все равно превратили в хорошее шоу.
Олас курировал матчи в Лионе и был связан с другими организаторами. Общие усилия оценили не все. «Прогуливаясь по городам, нельзя было точно определить, где находятся стадионы и фан-зоны. Многие города были не такими футбольными, какими они должны были быть. Думаю, что мы можем извлечь из этого урок», – рассказывала вратарь сборной Англии Карли Телфорд.
Если в Лионе футбольная атмосфера чувствовалась хорошо (публика все-таки привычная), то в других французских городах многие даже не прочувствовали старт турнира. Плохо повлияло и то, что семьи игроков жили слишком далеко от команд. Пострадала даже женская сборная Франции – она уступила тренировочную базу мужской команде. Девушки не жаловались, но все равно обидно.