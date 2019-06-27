«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом

33-летняя футболистка сборной США Меган Рапино ненавидит Дональда Трампа. Вот дикая цитата из ее интервью после матча США и Испании (2:1) на женском чемпионате мира, где Рапино дважды забила с пенальти: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, меня там точно не будет. Хотя нас все равно не собираются приглашать. Сильно сомневаюсь, что позовут».

До этого она называла Трампа сексистом, расистом и не самым хорошим человеком. Президент США уже отреагировал на слова Рапино. Он написал в твиттере, что в Белый дом не любят приходить команды НБА, где отказываются от слова владелец, но все остальные с радостью соглашаются. Заодно Трамп все-таки позвал в Белый Дом и женскую сборную США.

«Мне нравится американская команда по женскому футболу, но Меган сначала должна выиграть, а потом говорить! Нужно завершить начатое! Мы еще не приглашали Меган и ее коллектив, но теперь я приглашаю их, даже если они проиграют. Меган не должна пренебрегать нашей страной, Белым домом или нашим флагом. Для нее и для команды мы сделали много. Гордитесь флагом, под которым вы идете», – написал Трамп.