«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом
33-летняя футболистка сборной США Меган Рапино ненавидит Дональда Трампа. Вот дикая цитата из ее интервью после матча США и Испании (2:1) на женском чемпионате мира, где Рапино дважды забила с пенальти: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, меня там точно не будет. Хотя нас все равно не собираются приглашать. Сильно сомневаюсь, что позовут».
До этого она называла Трампа сексистом, расистом и не самым хорошим человеком. Президент США уже отреагировал на слова Рапино. Он написал в твиттере, что в Белый дом не любят приходить команды НБА, где отказываются от слова владелец, но все остальные с радостью соглашаются. Заодно Трамп все-таки позвал в Белый Дом и женскую сборную США.
«Мне нравится американская команда по женскому футболу, но Меган сначала должна выиграть, а потом говорить! Нужно завершить начатое! Мы еще не приглашали Меган и ее коллектив, но теперь я приглашаю их, даже если они проиграют. Меган не должна пренебрегать нашей страной, Белым домом или нашим флагом. Для нее и для команды мы сделали много. Гордитесь флагом, под которым вы идете», – написал Трамп.
Рапино называет себя ходячим протестом
Меган Рапино – одна из главных игроков в истории сборной США. В 2015 году она становилась чемпионкой мира, а тремя годами ранее брала золото на Олимпиаде в Лондоне. Прямо сейчас Рапино стала вице-капитаном сборной США вместе с Морган и Ллойд. По авторитету, игровым способностям и постоянному мельканию в прессе Рапино превосходит других американок.
Саму себя Рапино считает ходячим протестом. Однажды Рапино встала на одно колено во время исполнения гимна США, хотя обычно принято слушать его стоя. Так она выразила поддержку Колину Капернику – парню, который протестовал против притеснения сексуальных меньшинств и расового насилия. Теперь она повторила это и на женском чемпионате мира.
В 2016 году Рапино продвигала идею о равенстве призовых у мужской и женской сборной США. На тот момент призовые мужчин были в четыре раза больше. Рапино подговорила девушек пойти в суд. Там ее поддержали Алекс Морган, Хоуп Соло, Карли Ллойд и Бекки Сауэрбрунн. Тот судебный процесс так и не разрешился, но женщины обратили на себя внимание.
За пределами поля Рапино тоже выделяется. Она стала первой лесбиянкой, попавшей в выпуск Sports Illustrated Swimsuit. Это ежегодное издание от американского журнала Sports Illustrated, которое выходит с 1964 года. Женщины позируют в купальниках. Считается, что ежегодный выпуск Sports Illustrated Swimsuit предназначен для гетеросексуалов. Тем интереснее, что в 56-м номере туда включили Рапино.
«Стереотипы все еще сохраняются. Это просто неполные представления о том, какие мы на самом деле люди. Думаю, что очень важно продолжать расширять эти границы», – рассказывала Рапино в одном из интервью. Она сама активно борется за равенство всех людей и защиту прав притесняемых.
Еще один журнал – опять история. ESPN Body Issue выходит с 2009 года, постоянно публикует обнаженные тела, но еще никогда не размещал на обложке фотографии лесбиянок. В 2018-м там впервые оказалась однополая пара – это была Рапино и ее девушка Сью Берд. Кстати, Берд тоже успешна в спорте – она играет в баскетбол.
Тогда Рапино и Берд понадеялись, что скоро выпуски с однополыми парами станут обычным явлением. Рапино назвала все это особенным событием для всего американского спорта. Берд оказалась скромной девушкой: публикнула у себя одну фотографию и сдержанно рассказала о своей жизни. Рапино тот случай только раскрепостил.
Впереди у сборной США матч с Францией на женском чемпионате мира. Все вокруг говорят, что единственная цель команды – победа в турнире. Остальное будет сравнимо с провалом, но пока к поражениям нет никаких предпосылок. США выиграла на ЧМ четыре матча с общим счетом 20:1. Звезд в этой команде хватает и без протестантки Рапино.