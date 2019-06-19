Лучший бомбардир в истории ЧМ: выросла в нищете, гоняла мяч с парнями, теперь ее называют «Пеле в юбке»

Марта забила за сборную Бразилии 17 голов на чемпионатах мира. Это рекорд как для женского, так и для мужского футбола. Теперь о рекордсменке мы знаем немного больше.

Выросла в тяжелых условиях

Нередкая история для человека из Бразилии. Марта жила в городке Дойс-Риашус на северо-востоке Бразилии, где самый низкий уровень развития и грамотности среди всех бразильских штатов, где пятая часть населения не способна написать даже свое имя. Там же – второе место по уровню детской смертности и второе с конца по продолжительности жизни.

Марта до 11 лет не ходила в школу – просто не было денег. Но она сумела вырасти в семье с четырьмя детьми, где не было отца.