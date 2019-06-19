Лучший бомбардир в истории ЧМ: выросла в нищете, гоняла мяч с парнями, теперь ее называют «Пеле в юбке»
Марта забила за сборную Бразилии 17 голов на чемпионатах мира. Это рекорд как для женского, так и для мужского футбола. Теперь о рекордсменке мы знаем немного больше.
Выросла в тяжелых условиях
Нередкая история для человека из Бразилии. Марта жила в городке Дойс-Риашус на северо-востоке Бразилии, где самый низкий уровень развития и грамотности среди всех бразильских штатов, где пятая часть населения не способна написать даже свое имя. Там же – второе место по уровню детской смертности и второе с конца по продолжительности жизни.
Марта до 11 лет не ходила в школу – просто не было денег. Но она сумела вырасти в семье с четырьмя детьми, где не было отца.
Просила мяч в подарок
Ей было пять лет и хотелось играть настоящим футбольным мячом. Заразил игрой старший брат Жозе. Дети возились с мячом перед домом, Марте нравилось играть. «Но ты же девочка, Марта», – укорила мама пятилетнюю дочь на просьбу о подарке. Интересно, что женщинам в Бразилии в период с 1941 по 1979 год даже запрещали играть в футбол, поскольку это объяснялось «несовместимостью с женской природой».
Но Марта родилась в 1986-м и к семи годам часами гоняла мяч на местном футбольном поле. «Люди не слишком добро смотрели на играющую в футбол девочку в компании ребят, да и моя семья относилась примерно так же», – вспоминала Марта.
Гандбол помог рассмотреть футбольные таланты
В школе Марта играла в гандбол, занимая позицию в воротах. После матчей девчонкам разрешали показать, как они умеют обращаться с мячом ногами. Сразу три компонента, благодаря которым добьется она успеха в будущем, были видны уже тогда – Марта освоила дриблинг, мягко принимала мяч и наносила мощные удары левой ногой.
В 14 лет Марта съездила на три дня в Рио-де-Жанейро и затем присоединилась к молодежному клубу «Васко да Гама», где пару лет осваивалась в настоящем женском футболе.
50 градусов разницы между лигами
«Я переехала из Бразилии, где каждый день +35, в страну, где зимой температура опускается до -22», – рассказывала Марта о своем четырехлетнем опыте игры в Швеции, куда она приехала, едва справив совершеннолетие. Два месяца переход не могли оформить потому что не получалось связаться с Мартой – у нее не было телефона. Но в итоге в шведском клубе «Умео» она набрала несколько трофеев, а главное – заколотила 111 голов в 103 матчах.
«Моя жизнь всегда была связана с разрушением барьеров. Я воспринимала все как вызов», – вспоминала футболистка. В двух финальных матчах женского Кубка УЕФА «Умео» забил 11 голов норвежским соперницам, в обеих играх них отличилась и Марта.
Слухи о нетрадиционной ориентации
Покинув Швецию, Марта отправилась в американский «Лос-Анджелес Сол», но соглашения удалось достичь не сразу. Главным вопросом оказались не деньги или срок контракта. Марта хотела взять с собой шведку Йоханну Фриску, выступавшую в защите «Умео». Клуб удовлетворил просьбу, но про лесбийские наклонности обеих женщин писали еще долго.
Йоханна опровергала эту информацию, вице-президент клуба вообще предпочитал не комментировать переход шведки. Через год она вернулась на родину, еще через три – завершила выступления из-за травмы.
У нее шведское гражданство
Марта же, наигравшись в США и Бразилии, также укатила в Швецию. «Умео» к этому времени скатился так, что даже не попадал в еврокубки, бразильянка выступала за две другие команды («Тюрасе» и «Русенгорд») в течение пяти лет.
В марте 2017-го она получила шведский паспорт. «Я люблю Швецию и хочу здесь жить даже после завершения своей карьеры», – рассказала Марта. Вероятно, все это произойдет позже – сейчас она успешно играет в американском «Орландо».
Она справляется с давлением
Марта забила 17 голов на пяти чемпионатах мира, но до сих пор не выиграла ни ЧМ, ни Олимпиаду. Давит ли это?
«Я не чувствую здесь дополнительного давления, – объяснила она в интервью sport360.com. – Я всегда готова к конкуренции, а самое главное давление на себя я создаю себе сама».
Ей восхищаются и называют второй мамой
Хвалебных цитат о Марте много, но две из них стоит выделить особенно. Голкипер женской сборной США Хоуп Соло сидела на скамейке в матче с Бразилией и до сих пор помнит свою реакцию на гол Марты: «Этот финт, с помощью которого она обыграла защитника, был невероятным. Вряд ли кто-то может легко сделать это на тренировке, не говоря уж об игре. Я так и осталась сидеть с открытым ртом, думаю, мою реакцию поймала и камера».
Красиво сказала Камилинья – партнер по сборной: «Я к ней отношусь как ко второй маме из-за всего, что она сделала, из-за того опыта, который мне передала, из-за разговоров, которые у нас были, из-за той дружбы, которую мы завели».
Сравнения с Пеле
Это судьба всех крутых бразильских мужчин-футболистов, но Марта была настолько хороша с ее дикой статистикой в сборной (сейчас уже 113 голов в 146 матчах) и шестью наградами лучшей футболистке мира от ФИФА, что тоже не обошлось без эпитетов вроде «Пеле в юбке». Марта восприняла эти высказывания как комплимент, но ответила, что была бы более довольна, если б какого-то из известных игроков прозвали «Марта в штанах».
Пеле на тему таких сравнений нашел гениальный ответ: «У Марты есть передо мной одна несомненное преимущество – у нее ноги красивее». На одной из Панамерикансих игр в Рио даже возник баннер: «Я не видел Пеле, но я видел Марту!».
Демонстрирует отношению к гендерному равенству на ЧМ
Конечно, это идет с детства, когда никто не понял девчонку, гоняющую мяч с парнями. В голове Марты это засело крепко, о чем она сама не раз рассказывала.
«Мне нравится писать историю в спорте, который для некоторых считается только мужским. Мы ставим рекорды, показываем, как женский футбол развивается. С помощью этого у нас есть отличная возможность поддержать идею равенства полов».
Забив Австралии, она поцеловала собственный кроссовок с двумя полосками, обозначающими гендерное равенство. Впрочем, Бразилия тот матч проиграла 2:3.
Женский ЧМ-2019 продолжается. Впереди у Марты и сборной Бразилии матч 1/8 финала, чуть позже станет ясно, с кем он предстоит – с Францией или Германией. Оба испытания будут невероятно сложными, но одно достижение Марта уже точно увезет – никто никогда чаще нее не забивал на чемпионатах мира.