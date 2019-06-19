Марта

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Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе
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Лучший бомбардир в истории ЧМ: выросла в нищете, гоняла мяч с парнями, теперь ее называют «Пеле в юбке»
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