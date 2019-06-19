Марта
ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Бразилия
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#Марта #Бразилия #ЧМ-2019 (футбол, женщины)

Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе

19 июня 2019, 00:02

Нападающая сборной Бразилии Марта забила мяч в ворота сборной Австралии на женском чемпионате мира. Этот гол стал для нее 17-м за все розыгрыши ЧМ. Теперь первая тройка среди мужчин и женщин выглядит так:

  1. Марта (Бразилия) – 17
  2. Мирослав Клозе (Германия) – 16
  3. Роналдо (Бразилия) – 15

Чем еще известна Марта:

  • В июне Марта стала первым игроком, забивавшим на пяти ЧМ.
  • Марту шесть раз признавали лучшей футболисткой года по версии ФИФА. В мужском футболе по пять «Золотых мячей» брали Месси и Роналду.
  • Марта ни разу не выигрывала Лигу чемпионов или чемпионат мира. В 2014-м она выходила в финал ЛЧ, но ее команда проиграла 3:4 (у Марты дубль).
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