ЧМ-2019 (футбол, женщины)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе
#Марта
Футбол
Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ
#Алекс Морган
Футбол
Бразильянка Формига сыграла на семи ЧМ по футболу. А еще – на всех Олимпиадах
#женский футбол
Все новости
Материалы
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
2
#Спартак
2
ФИФА подсчитала: женский ЧМ посмотрели более миллиарда человек. Рекордов сразу несколько
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни
#США
На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
#Алекс Морган
«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом
#Меган Рапино
Все материалы