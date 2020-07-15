Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник

В Грозном между «Ахматом» и «Спартака» тоже хватало интересных матчей, чего стоит хотя бы камбэк «Спартака» 4:2 после 0:2 и драки в раздевалке. Но больше событий у московских игр, причем самых разных, и они запоминаются надолго.

2005: Калиниченко первым касанием в сезоне забил штрафной

«Спартак» обыгрывал «Терек» (прежнее название «Ахмата») 2:0 и получил право бить штрафной. Максим Калиниченко долго лечился, а на последней минуте вышел на замену как раз во время того, как команда обсуждала, как исполнять удар.

«Бить штрафной «Тереку», когда я вышел на замену собирался Кавенаги. Он еще не понял, что происходит. Но Титов, Бояринцев и, по-моему Павлюченко его просто отодвинули, установили мяч и дождались, пока я от бровки прибегу. Да я и сам бы не дал никому ударить. Лег бы перед мячом, по нему пробили бы только через мой труп. Знал, что точка моя, и это — мой шанс».

Четкий удар, 3:0. Всем бы такое шикарное возвращение.