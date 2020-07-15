Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
В Грозном между «Ахматом» и «Спартака» тоже хватало интересных матчей, чего стоит хотя бы камбэк «Спартака» 4:2 после 0:2 и драки в раздевалке. Но больше событий у московских игр, причем самых разных, и они запоминаются надолго.
2005: Калиниченко первым касанием в сезоне забил штрафной
«Спартак» обыгрывал «Терек» (прежнее название «Ахмата») 2:0 и получил право бить штрафной. Максим Калиниченко долго лечился, а на последней минуте вышел на замену как раз во время того, как команда обсуждала, как исполнять удар.
«Бить штрафной «Тереку», когда я вышел на замену собирался Кавенаги. Он еще не понял, что происходит. Но Титов, Бояринцев и, по-моему Павлюченко его просто отодвинули, установили мяч и дождались, пока я от бровки прибегу. Да я и сам бы не дал никому ударить. Лег бы перед мячом, по нему пробили бы только через мой труп. Знал, что точка моя, и это — мой шанс».
Четкий удар, 3:0. Всем бы такое шикарное возвращение.
2009: первый матч Карпина-тренера
Сезон-2009 «Спартак» начинал с Микаэлем Лаудрупом во главе, Валерий Карпин работал гендиректором. «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке, Лаудруп был уволен, Карпин стал исполняющим обязанности главного тренера и дебютировал против «Терека».
Карпин сразу же убрал с ворот Плетикосу и поставил Джанаева, впервые в сезоне в стартовом составе вышел Дзюба. «Спартак» выиграл 2:0 – во втором тайме забил Быстров, а потом Дзюба ассистировал Веллитону.
2013: дебют Мовсисяна в «Спартаке» и сразу три гола
«Спартак» купил у «Краснодара» Юру Мовсисяна в конце 2012 года. Первая игра после возобновления сезона-2012/13 – с «Тереком», Мовсисян в старте, гол уже на второй минуте, дубль еще через 27, а во втором тайме – оформление хет-трика.
До Мовсисяна в «Спартаке» еще никто и никогда не забивал три гола в дебютном матче.
2014: в конце игры чуть не подрались два тренера
«Спартак», возглавляемый Муратом Якином, уступал 0:1. Один из членов тренерского штаба Якина Маркос Отеро возмутился эмоциональным поведением тренера «Терека» Рашида Рахимова, тот ответил – драку предотвратили представители обеих команд и судьи.
Отеро и Рахимов получили по красной карточке, а затем и одноматчевые дисквалификации. Конфликт закончился быстро – тренеры помирились сразу же после матча.
А тогда в игре «Спартак» реализовал штрафной и спас ничью.
2016: победа «Спартака» решила задачу Аленичева по выходу в еврокубки
Это был предпоследний тур, «Спартаку» требовалось победить «Терек», что и получилось: Боккетти, Мельгарехо, Промес – 3:0. «Приятно, что мы попали в еврокубки. Надеюсь, теперь болельщики будут ездить на выездные матчи не только по России, но и в другие страны», – сказал тогда Дмитрий Аленичев.
В сезоне-2016/17 из других стран они съездили только на Кипр, так что кончилось все быстро. Но началась более счастливая история.
2017: отмечание чемпионства
Спустя год – тоже предпоследний тур, но уже в ранге чемпиона, те же 3:0 над «Тереком». Глушаков забил и повел команду кланяться фанатам. Глушаков снова забил и вместе с партнерами вытащил с тренерской скамьи Массимо Карреру.
После матча на поле выбежали болельщики, а «Спартаку» вручили чемпионский трофей.
2018: окончательный вылет из чемпионской гонки
Еще спустя год все было у «Спартака» печально – отпустили «Локомотив» на шесть очков за четыре тура до конца, ужасно вылетели в Кубке от «Тосно».
Продолжение – в игре с «Ахматом», где 0:3 было уже к 50-й минуте. В итоге – 1:3, и вопрос о защите титула можно было закрывать окончательно.
2018: Пилипчук против Карреры
В сезоне-2017/18 мало того что «Спартак» не попал напрямую в Лигу чемпионов, так еще и ассистент Карреры Роман Пилипчук скандально покинул клуб. В следующем сезоне он работал с Рашидом Рахимовым в «Ахмате».
Первая же игра против «Спартака» – через несколько месяцев после ухода. «Ахмат» ее выиграл 2:1, забив решающий гол в конце.
2020: споры из-за ВАР и победа «Спартака», который только что обезопасился от вылета
Сезон-2019/20 для «Спартака» – один из худших в российской истории. Только за два тура до конца официально стало понятно, что клуб не вылетит, хотя при этом же дикая плотность в таблице позволяла прикидывать шансы даже на шестое место.
В первом тайме матча с «Ахматом» – отмененный пенальти, отмененный гол, подозрение на пенальти, момент с которым смотреть не стали. Во втором – три красивейших гола. 3:0, как и несколько лет назад. Только задачи совсем другие.