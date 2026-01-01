Рашид Рахимов

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Футбол
Рашид Рахимов ушел из «Уфы»
#Рашид Рахимов
Футбол
Рахимов стал главным тренером «Уфы»
#Рашид Рахимов
Футбол
«Ахмат» проиграл матч, уволил тренера и назначил нового – все это за 112 минут
#Ахмат
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Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
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