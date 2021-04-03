Рашид Рахимов
РПЛ
Футбол
Уфа
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рашид Рахимов #РПЛ #Футбол #Уфа

Рашид Рахимов ушел из «Уфы»

03 апреля, 22:58

11 октября 2020-го Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». С того момента команда:

  • Сыграла 16 матчей.
  • Трижды победила.
  • Два раза сыграла вничью.
  • Все остальные матчи проиграла.

Сейчас у «Уфы» четырехматчевая серия без побед (ничья и 3 поражения). Команда идет на предпоследнем месте таблицы РПЛ после 24 туров. Рахимов подал в отставку – клуб принял его запрос.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Уфа
Еще по теме
«Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место в таблице Примеры
Васкес сделал голевой пас в игре с «Барселоной», но из-за травмы не доиграл первый тайм
Кроос впервые в карьере забил «Барселоне». Это его 17-й матч против нее
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рашид Рахимов
#РПЛ
#Футбол
#Уфа