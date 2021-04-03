Рашид Рахимов
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Уфа
Рашид Рахимов ушел из «Уфы»
03 апреля, 22:58
11 октября 2020-го Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». С того момента команда:
- Сыграла 16 матчей.
- Трижды победила.
- Два раза сыграла вничью.
- Все остальные матчи проиграла.
Сейчас у «Уфы» четырехматчевая серия без побед (ничья и 3 поражения). Команда идет на предпоследнем месте таблицы РПЛ после 24 туров. Рахимов подал в отставку – клуб принял его запрос.
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