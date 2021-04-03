Рашид Рахимов ушел из «Уфы»

11 октября 2020-го Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». С того момента команда:

Сыграла 16 матчей.

Трижды победила.

Два раза сыграла вничью.

Все остальные матчи проиграла.

Сейчас у «Уфы» четырехматчевая серия без побед (ничья и 3 поражения). Команда идет на предпоследнем месте таблицы РПЛ после 24 туров. Рахимов подал в отставку – клуб принял его запрос.