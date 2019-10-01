«Ахмат» проиграл матч, уволил тренера и назначил нового – все это за 112 минут

21:23. «Ахмат» проигрывает «Сочи» (0:2). (в официальном твиттере новость об этом появилась в 21:38 – наверное, рисовали графику по счету)

21:40. Главный тренер Рашид Рахимов в послематчевом интервью: «Я лично считаю, что мне не следует продолжать работать. Думаю, что даже в этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска какая-то была у команды. Поэтому я попрошу, чтобы мы закончили нашу совместную работу».

21:50*. Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил в инстаграме, что Рахимов официально уходит.

22:06. Новость об этом появляется в твиттере и на сайте клуба.

21:50 . Игорь Шалимов уже дал быстрое интервью «Спорт-Экспрессу», что ему звонило руководство клуба и завтра он вылетает в Грозный.

23:15*. Даудов снова в инстаграме объявил, что Шалимов – новый главный тренер.

*– инстаграм не показывает точное время публикации поста, поэтому при расчете мы ориентировались на новости о публикациях у «Спорт-Экспресса».