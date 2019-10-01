Ахмат
РПЛ
Игорь Шалимов
Рашид Рахимов
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#Ахмат #РПЛ #Игорь Шалимов #Рашид Рахимов

«Ахмат» проиграл матч, уволил тренера и назначил нового – все это за 112 минут

01 октября 2019, 00:31

21:23. «Ахмат» проигрывает «Сочи» (0:2). (в официальном твиттере новость об этом появилась в 21:38 – наверное, рисовали графику по счету)

21:40. Главный тренер Рашид Рахимов в послематчевом интервью: «Я лично считаю, что мне не следует продолжать работать. Думаю, что даже в этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска какая-то была у команды. Поэтому я попрошу, чтобы мы закончили нашу совместную работу».

21:50*. Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил в инстаграме, что Рахимов официально уходит. 

22:06. Новость об этом появляется в твиттере и на сайте клуба. 

21:50. Игорь Шалимов уже дал быстрое интервью «Спорт-Экспрессу», что ему звонило руководство клуба и завтра он вылетает в Грозный.

23:15*. Даудов снова в инстаграме объявил, что Шалимов – новый главный тренер

*– инстаграм не показывает точное время публикации поста, поэтому при расчете мы ориентировались на новости о публикациях у «Спорт-Экспресса».

  • «Ахмат» занимает предпоследнее место в этом сезоне РПЛ.
  • «Ахмат» забил 7 голов – меньше только у «Рубина».
  • Еще этот «Ахмат» – самая фолящая команда (16,6) лиги.
  • Рашид Рахимов работал в клубе с сентября 2018-го. Но ранее работал там с 2013-го по 2017-й.
  • Игорь Шалимов до этого работал в «Химках» и был уволен в апреле 2019-го.

 

О чем мы писали вокруг клуба в этом сезоне:
Везде мелькает инцидент с арбитром и президентом «Ахмата». Тут самое полное объяснение
Глушаков наконец-то нашел новый клуб. Но почему именно «Ахмат»?
Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков
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