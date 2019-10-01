«Ахмат» проиграл матч, уволил тренера и назначил нового – все это за 112 минут
21:23. «Ахмат» проигрывает «Сочи» (0:2). (в официальном твиттере новость об этом появилась в 21:38 – наверное, рисовали графику по счету)
21:40. Главный тренер Рашид Рахимов в послематчевом интервью: «Я лично считаю, что мне не следует продолжать работать. Думаю, что даже в этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска какая-то была у команды. Поэтому я попрошу, чтобы мы закончили нашу совместную работу».
21:50*. Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил в инстаграме, что Рахимов официально уходит.
22:06. Новость об этом появляется в твиттере и на сайте клуба.
21:50. Игорь Шалимов уже дал быстрое интервью «Спорт-Экспрессу», что ему звонило руководство клуба и завтра он вылетает в Грозный.
23:15*. Даудов снова в инстаграме объявил, что Шалимов – новый главный тренер.
*– инстаграм не показывает точное время публикации поста, поэтому при расчете мы ориентировались на новости о публикациях у «Спорт-Экспресса».
- «Ахмат» занимает предпоследнее место в этом сезоне РПЛ.
- «Ахмат» забил 7 голов – меньше только у «Рубина».
- Еще этот «Ахмат» – самая фолящая команда (16,6) лиги.
- Рашид Рахимов работал в клубе с сентября 2018-го. Но ранее работал там с 2013-го по 2017-й.
- Игорь Шалимов до этого работал в «Химках» и был уволен в апреле 2019-го.