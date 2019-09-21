Денис Глушаков
РПЛ
Футбол
Крылья Советов
Ахмат
Поделиться:
Комментарии:
0
#Денис Глушаков #Футбол #РПЛ #Крылья Советов #Ахмат

Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков

21 сентября 2019, 16:33
Александр Плеханов

Денис Глушаков пока ни разу не забил в «Ахмате». Клуб не выиграл ни одного матча, когда он выходил с первых минут. И все же Глушаков наконец-то запомнился в новой команде. В матче с «Крыльями» случился необычный гол Понсе, были сейвы вратарей и красивый отыгрыш перед свистком. Но есть главный эпизод, который разойдется по всем социальным сетям.

Во втором тайме «Крылья» атаковали особенно опасно. В этом моменте первый удар по воротам накрыл защитник Уциев. Но выбить мяч не получилось, он заметался по штрафной, защитник Карпов оказался почти перед самыми воротами и все-таки пробил в створ. Глушаков все видел, но явно реагировал на удачу. Мяч прилетел как раз в его выставленные ноги. Спаситель!

Теперь смотрите на скриншотах. 

«Ахмат» не побеждает в РПЛ уже шесть матчей, но Глушаков в этом не виноват. Болельщики сравнивают этот момент с сейвом Чернова из матча «Ростова» и «Локомотива». В похожем стиле пару лет назад Дмитрий Комбаров спасал «Спартак» в матче с «Севильей». Реакция на спасение Глушакова пока не такая серьезная, но несколько твитов все-таки есть. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты сделаны по официальному обзору матча на ютуб-канале «Матч ТВ»
Такое бывает в разных видах спорта
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Денис Глушаков
#Футбол
#РПЛ
#Крылья Советов
#Ахмат