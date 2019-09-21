Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков

Денис Глушаков пока ни разу не забил в «Ахмате». Клуб не выиграл ни одного матча, когда он выходил с первых минут. И все же Глушаков наконец-то запомнился в новой команде. В матче с «Крыльями» случился необычный гол Понсе, были сейвы вратарей и красивый отыгрыш перед свистком. Но есть главный эпизод, который разойдется по всем социальным сетям.

Во втором тайме «Крылья» атаковали особенно опасно. В этом моменте первый удар по воротам накрыл защитник Уциев. Но выбить мяч не получилось, он заметался по штрафной, защитник Карпов оказался почти перед самыми воротами и все-таки пробил в створ. Глушаков все видел, но явно реагировал на удачу. Мяч прилетел как раз в его выставленные ноги. Спаситель!