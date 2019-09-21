Одно слово по этой акробатике в воротах: Глу-ша-ков
Денис Глушаков пока ни разу не забил в «Ахмате». Клуб не выиграл ни одного матча, когда он выходил с первых минут. И все же Глушаков наконец-то запомнился в новой команде. В матче с «Крыльями» случился необычный гол Понсе, были сейвы вратарей и красивый отыгрыш перед свистком. Но есть главный эпизод, который разойдется по всем социальным сетям.
Во втором тайме «Крылья» атаковали особенно опасно. В этом моменте первый удар по воротам накрыл защитник Уциев. Но выбить мяч не получилось, он заметался по штрафной, защитник Карпов оказался почти перед самыми воротами и все-таки пробил в створ. Глушаков все видел, но явно реагировал на удачу. Мяч прилетел как раз в его выставленные ноги. Спаситель!
Теперь смотрите на скриншотах.
«Ахмат» не побеждает в РПЛ уже шесть матчей, но Глушаков в этом не виноват. Болельщики сравнивают этот момент с сейвом Чернова из матча «Ростова» и «Локомотива». В похожем стиле пару лет назад Дмитрий Комбаров спасал «Спартак» в матче с «Севильей». Реакция на спасение Глушакова пока не такая серьезная, но несколько твитов все-таки есть.