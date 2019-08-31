Невероятный двойной сэйв защитника «Ростова» на линии ворот. Ногой и боком за секунду!

Евгений Чернов выступает за «Ростов» с февраля. Сезон-2019/20 он начал с ошибок, которые влияли на результат:

«Спартак» забил два гола из-за него – Чернов привез пенальти, а потом не закрыл Джикию при угловом;

Луценко в игре за «Арсенал» забил головой из-под него;

Голевой навес «Урала» был выполнен с фланга Чернова, который не закрыл Димитрова;

Зато неделю назад он отдал голевую передачу Саплинову, забившему победный гол «Рубину». Сейчас – вот такое чудо-спасение. По всему миру ролик с этим суперсэйвом будут крутить еще не раз.

В соцсетях уже сплошной восторг: