Невероятный двойной сэйв защитника «Ростова» на линии ворот. Ногой и боком за секунду!
«Локомотив» проиграл «Ростову» 1:2 в матче 8-го тура РПЛ. На дубль Шомуродова точным ударом ответил Антон Миранчук, а в концовке ростовчане чудом не упустили победу.
Левый защитник «Ростова» Евгений Чернов спас команду так, как не спасал, наверное, еще никто.
Эпизод первый: на выходе ошибается Бабурин, и Смолов бьет в ворота. Чернов успевает выбить мяч с линии ворот.
Эпизод второй: на добивании играет Джорджевич, но вместо первого гола за «Локомотив» попадает Чернову в бок.
Если присмотреться в динамике, то Чернов среагировал и бросился на удар, причем не задействовал руки, а просто прыгнул головой назад и отбил мяч боком. Фантастика!
Из последнего вспоминается сэйв Дмитрия Комбарова в матче «Спартак» – «Севилья» двухлетней давности. На видео – с 2:20:
Евгений Чернов выступает за «Ростов» с февраля. Сезон-2019/20 он начал с ошибок, которые влияли на результат:
- «Спартак» забил два гола из-за него – Чернов привез пенальти, а потом не закрыл Джикию при угловом;
- Луценко в игре за «Арсенал» забил головой из-под него;
- Голевой навес «Урала» был выполнен с фланга Чернова, который не закрыл Димитрова;
Зато неделю назад он отдал голевую передачу Саплинову, забившему победный гол «Рубину». Сейчас – вот такое чудо-спасение. По всему миру ролик с этим суперсэйвом будут крутить еще не раз.
В соцсетях уже сплошной восторг: