Евгений Чернов
РПЛ
Футбол
Ростов
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евгений Чернов #Футбол #РПЛ #Локомотив #Ростов

Невероятный двойной сэйв защитника «Ростова» на линии ворот. Ногой и боком за секунду!

31 августа 2019, 18:53

«Локомотив» проиграл «Ростову» 1:2 в матче 8-го тура РПЛ. На дубль Шомуродова точным ударом ответил Антон Миранчук, а в концовке ростовчане чудом не упустили победу.

Левый защитник «Ростова» Евгений Чернов спас команду так, как не спасал, наверное, еще никто.

Эпизод первый: на выходе ошибается Бабурин, и Смолов бьет в ворота. Чернов успевает выбить мяч с линии ворот.

Скриншот момента

Эпизод второй: на добивании играет Джорджевич, но вместо первого гола за «Локомотив» попадает Чернову в бок.

Скриншот момента

Если присмотреться в динамике, то Чернов среагировал и бросился на удар, причем не задействовал руки, а просто прыгнул головой назад и отбил мяч боком. Фантастика!

Из последнего вспоминается сэйв Дмитрия Комбарова в матче «Спартак» – «Севилья» двухлетней давности. На видео – с 2:20:

Евгений Чернов выступает за «Ростов» с февраля. Сезон-2019/20 он начал с ошибок, которые влияли на результат:

  • «Спартак» забил два гола из-за него – Чернов привез пенальти, а потом не закрыл Джикию при угловом;
  • Луценко в игре за «Арсенал» забил головой из-под него;
  • Голевой навес «Урала» был выполнен с фланга Чернова, который не закрыл Димитрова;

Зато неделю назад он отдал голевую передачу Саплинову, забившему победный гол «Рубину». Сейчас – вот такое чудо-спасение. По всему миру ролик с этим суперсэйвом будут крутить еще не раз.

В соцсетях уже сплошной восторг:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Ростов»
Бесконечно удивительный сезон у нас в РПЛ
Деспотович – главный шоумен РПЛ: забивает красиво, промахивается с трех метров, круто празднует
Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета
В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
ЦСКА заявил на игру со «Спартаком» 15-летнего вратаря. Когда дебютировал Акинфеев, он еще не родился
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгений Чернов
#Футбол
#РПЛ
#Локомотив
#Ростов