Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета
Март-2017. Переходит из «Партизана» в «Ригу».
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Июль-2017. Вообще не играет в «Риге» и уходит в «Кайрат».
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Июль-2018. Переходит из «Кайрата» в «СКА-Хабаровск».
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Март-2019. Вообще не играет в «СКА-Хабаровск» (да-да, больше полугода года) и уходит в «Даугавпилс».
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Июль-2019. Через пять месяцев переходит из «Даугавпилса» в «Тамбов».
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Август-2019. Сыграл пять матчей в РПЛ и теперь уходит в ЦСКА.
Итого за 2,5 года:
- 7 клубов,
- 4 страны,
- 2 периода без игровой практики в официальных матчах на взрослом уровне.
Сюда же добавляются всякие подробности. Например, в «Партизане» все закончилось ссорой с руководством из-за дисциплинарных проблем. Между «Ригой» и «Кайратом» был досрочно прерванный сбор с «Ростовом». В «Хабаровске» он много раз сидел в запасе просто так. А в «Тамбове» его сначала отправили в запас, откуда Гогуа вытащил главный тренер Александр Григорян.