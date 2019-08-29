Седрик Гогуа
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#Седрик Гогуа #РПЛ #ЦСКА #Тамбов

Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета

29 августа 2019, 18:27

Март-2017. Переходит из «Партизана» в «Ригу». 

Июль-2017. Вообще не играет в «Риге» и уходит в «Кайрат». 

Июль-2018. Переходит из «Кайрата» в «СКА-Хабаровск».

Март-2019. Вообще не играет в «СКА-Хабаровск» (да-да, больше полугода года) и уходит в «Даугавпилс».

Июль-2019. Через пять месяцев переходит из «Даугавпилса» в «Тамбов». 

Август-2019. Сыграл пять матчей в РПЛ и теперь уходит в ЦСКА.

 

официальный сайт «Тамбова»

Итого за 2,5 года: 

  • 7 клубов,
  • 4 страны,
  • 2 периода без игровой практики в официальных матчах на взрослом уровне.

Сюда же добавляются всякие подробности. Например, в «Партизане» все закончилось ссорой с руководством из-за дисциплинарных проблем. Между «Ригой» и «Кайратом» был досрочно прерванный сбор с «Ростовом». В «Хабаровске» он много раз сидел в запасе просто так. А в «Тамбове» его сначала отправили в запас, откуда Гогуа вытащил главный тренер Александр Григорян. 

Вот подробное объяснение о том, как играет Гогуа, что творится с ЦСКА и как они помогут друг другу:
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
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