Карьера Гогуа – трагикомедия. Суровейшее резюме лета

Март-2017. Переходит из «Партизана» в «Ригу».

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Июль-2017. Вообще не играет в «Риге» и уходит в «Кайрат».

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Июль-2018. Переходит из «Кайрата» в «СКА-Хабаровск».

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Март-2019. Вообще не играет в «СКА-Хабаровск» (да-да, больше полугода года) и уходит в «Даугавпилс».

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Июль-2019. Через пять месяцев переходит из «Даугавпилса» в «Тамбов».

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Август-2019. Сыграл пять матчей в РПЛ и теперь уходит в ЦСКА.



